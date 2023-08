Op Circuit Zandvoort was Lance Stroll tijdens de donderdagse mediasessies een opvallende afwezige. De Canadese Aston Martin-rijder werd onder andere verwacht tijdens de persconferentie voorafgaand aan het F1-weekend in de Noord-Hollandse duinen, maar moest afzeggen. Een woordvoerder van zijn team vertelde later dat er een goede reden is waarom de Canadees niet aanwezig is. "Lance is aan het herstellen van een infectie", verklaart de woordvoerder. "Daarom mist hij vandaag de mediasessies." In het statement werd ook meteen duidelijk dat men niet hoeft te verwachten dat er iemand anders in een Aston Martin gaat zitten dit weekend. "Hij is fit en gezond en gaat deelnemen aan de Nederlandse Grand Prix." Normaal gesproken zijn de persdagen een verplicht nummer, alleen in noodgevallen mag er dispensatie bij de FIA aangevraagd worden. Aston Martin heeft dit voor Stroll gedaan en het is ook al bekend dat de autosportfederatie de dispensatie verleend heeft.

Het is een vervelende timing voor de Canadees in de voorbereidingen voor Zandvoort geveld te worden met een infectie. Op donderdag worden vaak al kleine aanpassingen aan de F1-wagens gedaan, vaak na feedback van de coureurs. Hierdoor is het goed mogelijk dat het voor Stroll bij voorbaat al een lastig weekend gaat worden.

Het is niet voor de eerste keer dit seizoen dat Stroll in aanloop van een race pech heeft. Twee weken voordat het seizoen geopend werd in Bahrein, viel de 23-jarige Canadees tijdens het fietsen en raakte daarbij serieus geblesseerd. De Aston Martin-rijder brak zijn polsen en een teen, waardoor hij de wintertests miste. Felipe Drugovich reed in plaats van Stroll de tests en mocht destijds even hopen om ook zijn racedebuut te maken. Ondanks dat Stroll nog niet helemaal hersteld was, kroop de Canadees tijdens de eerste race van het seizoen gewoon achter het stuur.