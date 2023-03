Lance Stroll ging vorige week bij een training in Spanje onderuit met zijn fiets. Hij blesseerde beide polsen. De linker was gekneusd, terwijl in de rechter een breuk gevonden werd. De beroemde MotoGP-chirurg Xavier Mir kreeg Stroll op de operatietafel in Barcelona, waar de breuk met een schroef gestabiliseerd werd. Lang was onzeker of de Canadees fit genoeg was om dit weekend aan het seizoen te beginnen, Felipe Drugovich verving Stroll tijdens de test en stond ook stand-by om in de AMR23 te stappen.

Zover komt het echter niet, Stroll is klaar om dit weekend te racen in de Grand Prix van Bahrein. “Ik viel van mijn fiets en brak mijn pols”, legt Stroll het voorval uit. “De rechterpols is geopereerd, het was een routinematige operatie en er was wat fysiotherapie en revalidatie nodig om hier te kunnen rijden. Ik heb dinsdag en woensdag in de sim gezeten, ik voel me sterk. We hebben de kracht van het stuur opgevoerd en het voelde alsof ik genoeg kracht had en ook de hobbels leverden geen problemen op.”

Stroll voelde zich de eerste dagen na het incident niet heel goed, maar ging daarna vlot vooruit waardoor hij met vertrouwen aan het weekend begint: “Het is altijd lastig met dit soort blessures, de eerste dagen waren niet heel goed”, aldus Stroll. “Het leek erop dat het moeilijk zou worden om de race te halen, maar de laatste vier of vijf dagen ging ik elke keer vlot vooruit. Ik heb toestemming van de artsen en ze hebben er vertrouwen in dat ik gewoon kan racen, de botten zien er goed uit.”

Pijnvrij is de coureur uit Montreal niet. “Natuurlijk is er pijn, maar het voelt goed. Ik voel solide en dit is niet iets waar ik van schrik. Ik kon normaal rijden, ook al is het niet helemaal comfortabel. Maar dat weerhoudt mij er niet van om dit weekend te rijden.”

Video: Een terugblik op de GP van Bahrein van 2022