Stroll maakt kilometers op Autodromo Enzo en Dino Ferrari

Buiten Kimi Raikkonen – die in 2006 op Imola voor McLaren aan de start stond en op de vijfde plaats finishte – heeft geen van de huidige F1-coureurs ervaring met een Formule 1-bolide op het befaamde circuit in Italië.

Omdat hij er toch al in de buurt was voor de Grand Prix van Toscane besloot Stroll deze week dan maar eens een rondje te wagen. De Canadese coureur van Racing Point mocht er vanwege de testrestricties uiteraard niet met een F1-auto in actie komen en besloot daarom maar in een oude GP2-wagen van het Prema Powerteam plaats te nemen. Die stal is eigendom van vader Lawrence Stroll.

Overigens was de huidige nummer zes in het rijdersklassement niet helemaal onbekend met het circuit. Stroll bewaart warme herinneringen aan Imola uit zijn tijd in Italiaanse Formule 4. Hij werd in 2014 niet alleen kampioen in die klasse, maar won ook twee races op Imola.

Afgelopen woensdag reed hij er dus opnieuw. Hij is niet de enige F1-coureur die de afgelopen tijd het Autodromo Enzo en Dino Ferrari verkende. Ook Valtteri Bottas kwam er al in actie: de Fin van Mercedes deed dat echter niet in een racewagen. Hij gebruikte een 421 pk sterke Mercedes AMG A45.

Met medewerking van Franco Nugnes