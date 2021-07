Pas eind dit jaar meer duidelijkheid over F1-toekomst Raikkonen

Met een tiende plaats in Azerbeidzjan als beste klassering en een matige kwalificatiereeks achter de rug, begint de vraag zich inmiddels op te dringen of en hoe lang Kimi Raikkonen nog houdbaar is voor de Formule 1. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur erkent dat de Fin niet in zijn beste vorm steekt, maar de Fransman wil nog geen beslissing nemen over de toekomst van de wereldkampioen van 2007. “Het is nog veel te vroeg om daarover te discussiëren. We werken samen. We hebben veel races achter de rug de laatste twee of drie maanden en ik denk dat we het er samen over zullen hebben in het laatste deel van het seizoen, niet eerder.”

Vasseur is er heilig van overtuigd dat als hij nu al duidelijkheid geeft over 2022 dat zal leiden tot verslapping bij zijn coureurs. “Ik denk dat het altijd een goed systeem is om de druk er op te houden. Ik wil ze niet voor een langere tijd vastleggen en zeggen: ‘Oké jongens, nu kunnen jullie ontspannen en bla bla bla.' We moeten bij iedereen de druk er op houden. Formule 1 draait om druk en dat moeten we zo houden.” Bovendien wil Vasseur even de kat uit de boom kijken en afwachten hoe de rijdersmarkt zich de komende maanden ontwikkelt. “We weten niet wat er om ons heen kan gebeuren in de junior-series en in de top van het veld, enzovoorts. We hoeven vandaag niet zo'n verbintenis aan te gaan. We weten precies dat het veld [van 2022] door de top ingevuld zal worden. Mijnheer Wolff zal zijn beslissing nemen en vervolgens mijnheer Horner, en dan op een bepaald moment zullen wij aan de beurt zijn."

"Dus nee", besluit Vasseur. "We hebben geen haast om een beslissing te nemen. Er zit beweging in de zaak en we hebben zeker nog vraagtekens rond Kimi. Maar Antonio Giovinazzi gaat vooruit en ik wil dat we tot het einde van het seizoen dezelfde spanning houden.”