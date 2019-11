Raikkonen vindt P11 "net zo teleurstellend" als laatste stek

De wereldkampioen van 2007 is sinds de Grand Prix van Hongarije niet meer in de punten gefinisht. Tot dat moment presteerde het team dankzij de Fin sterk, maar daarna is het in rap tempo bergafwaarts gegaan. In Austin leek hij voor het eerst sinds lange tijd weer punten binnen te harken, maar in de tweede helft van de race zakte hij toch terug, achter Renault, McLaren en Racing Point.

Gevraagd naar zijn gevoel over de klassering zei Raikkonen: "Als je naar veel races aan het begin van het jaar kijkt, zie je dat ik lange tijd het sterkst was. Maar wanneer je als elfde finisht krijg je helemaal niets, dus dan kan je net zo goed laatste worden. Het maak dus geen verschil en daarom is het nog steeds een teleurstellend resultaat. Er waren hier en daar positieve elementen, maar het eindresultaat blijft onveranderd."

Volgens de Finse F1-coureur is het vooral een gebrek aan algemeen tempo dat Alfa Romeo nekt. "Ik had een aardige eerste ronde, maar niet de snelheid om die positie vast te houden. Ik haalde Kevin [Magnussen] nog in, maar het voelde alsof we snelheid tekort kwamen en daarom de banden meer moesten gebruiken dan anderen. Daardoor slijten ze te snel en dat kost ons in de race posities. We vochten ditmaal tenminste mee, maar P11 is jammer."

Teamgenoot Antonio Giovinazzi finishte drie plekken achter Raikkonen. Hij maakte tijdens de race twee posities goed, gezien hij vanaf P16 kwam. "We zaten op verschillende strategieën om iets uit te proberen. Ik vond het rijden met de mediums erg lastig en de tweede stint op de harde banden ook. Op de softs ging het iets beter, maar we zijn dan alsnog te langzaam. We hebben moeite met het tempo in de race. Wat we probeerden is nog niet genoeg en daarom zullen we proberen dit aspect in Brazilië te verbeteren."

Met medewerking van Scott Mitchell en Edd Straw