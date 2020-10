"Raikkonen jaar langer bij Alfa, Schumacher in tweede stoeltje"

Schumacher, de huidige nummer één in de Formule 2, is junior van Ferrari en in die hoedanigheid zou een debuut volgend jaar bij Alfa Romeo een logisch vervolg zijn. Komende week beleeft de zoon van Michael Schumacher zijn officiële debuut tijdens een Grand Prix-weekend. Hij mag bij Alfa de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Eifel voor zijn rekening nemen.

De stoelendans rond de stoeltjes van Alfa Romeo en die van het andere ‘Ferrari-team’ Haas is fascinerend. Ferrari zit met Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman ruim in z'n jasje wat betreft F2-talent en lijkt bij beide teams tenminste één junior te willen stallen.

Grosjean exit?

Bij Haas lopen de contracten van zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean af en Haas lijkt klaar te zijn met de Fransman. Segio Perez zit op het vinkentouw om met zijn Mexicaanse sponsoren in ieder geval één plekje in te nemen, het andere zitje zou naar Ilott kunnen gaan.

Wat wil Kimi?

Bij Alfa liggen de zaken wat gecompliceerder, daar is bepalend of Raikkonen al dan niet doorgaat. Mocht Fin er de brui aan geven dan krijgt Antonio Giovinazzi – ook een Ferrari-junior – automatisch één van de stoeltjes, maar mocht Raikkonen willen blijven dan wordt het een lastig verhaal voor Giovinazzi. Volgens Formula 1.com-journalist Lawrence Barretto lijkt dat laatste scenario zich te ontvouwen. Raikkonen zou hebben aangegeven dat hij wil blijven: "Mijn bronnen zeggen dat hij er nu naar neigt om te blijven, iets dat Alfa Romeo graag wil. De Fin bewijst namelijk dit seizoen keer op keer hoe belangrijk hij is bij het ontwikkelen van de auto."

Een gevolg van die beslissing is volgens Barretto dat Giovinazzi zal moeten vertrekken. “Mijn bronnen zeggen dat Schumacher de favoriet is voor het tweede stoeltje, maar Alfa Romeo en Ferrari houden met nog twee races te gaan in het F2-kampioenschap, hun opties open.” Die races vinden aan het einde van dit jaar plaats en mogelijk wordt pas daarna een definitieve knoop doorgehakt.