Raikkonen over 2021: "Doel is voorste helft van de middenmoot"

Raikkonen begon zijn carrière in 2001 bij Sauber en keerde vorig seizoen na een stint van vijf jaar bij Ferrari terug op het oude nest. De 41-jarige Fin wilde in alle luwte nog een paar jaar actief blijven in in de Formule 1, een goed betaalde hobby voor de wereldkampioen van 2007. Hij gaf enige tijd geleden al aan dat de keuze om door te gaan geheel de zijne was en dat hij dat zou doen zolang hij er nog plezier aan beleefde. Zijn openingsronde van de Grand Prix van Portugal – waarin hij oprukte van de zestiende naar de zesde plaats – toonde nog maar eens dat het aan motivatie niet ontbreekt.

“Alfa Romeo Racing is voor mij meer dan een team, het is als een tweede familie,” reageert Raikkonen op zijn contractverlenging: “Veel van de gezichten die er waren toen ik hier in 2001 mijn F1-debuut maakte zijn er nog steeds en de unieke sfeer van dit team is wat me die extra motivatie geeft om door te gaan in wat mijn negentiende seizoen in de sport zal zijn.”

Toch gaat het Raikkonen niet alleen om het plezier. “Ik zou hier niet zijn als ik niet geloofde in het project en in wat we samen kunnen bereiken. Dit is een team dat hard werken boven woorden plaatst en dat past goed bij mij. Ik kijk uit naar volgend jaar en hoop dat ik met het team een paar stappen vooruit kan zetten, naar de voorkant van het middenveld.”

Ook Giovinazzi nog een jaar door

Raikkonen heeft sinds kort al het record van de meest gestarte Grands Prix achter zijn naam staan. Volgend seizoen nadert hij de 350 Formule 1-starts. Teamgenoot Giovinazzi is wat dat betreft een groentje. De Italiaan komt voort uit het juniorprogramma van Ferrari en het mag een verrassing heten dat hij ook volgend seizoen het voor een Ferrari-coureur gereserveerde stoeltje van Alfa Romeo mag bezetten. Met Mick Schumacher stond er een geduchte concurrent in de coulissen te trappelen, maar de jonge Duitser lijkt bij Haas zijn F1-debuut te gaan maken.

En dus mag Giovinazzi zich opmaken voor zijn derde volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. “Alfa Romeo is de laatste twee seizoenen mijn thuis geweest in de Formule 1," aldus de Italiaan. "Ik ben blij dat de relatie nog een jaar langer mag voortduren. Het team heeft veel vertrouwen in mij gesteld en ik heb mijn best gedaan om dit vertrouwen met hard werken en inzet terug te betalen. We hebben een paar goede resultaten behaald en ik heb het gevoel dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de vooruitgang van het team.”

Teambaas Fréderic Vasseur licht de keuze voor Raikkonen en Giovinazzi als volgt toe. "Kimi is een coureur die eigenlijk geen nadere introductie nodig heeft. Zijn talent is sinds 2001 voor iedereen duidelijk, en ik zie nog steeds zijn passie en motivatie. Hij zal altijd honderd procent uit de auto weten te halen en hij is een echte leider voor de mensen die met werken.”

“Antonio heeft vorig seizoen sterk afgesloten en dit seizoen de draad weer opgepakt. Hij is zich gedurende het jaar blijven verbeteren. Hij heeft op het circuit en in de technische briefings een cruciale rol gespeeld voor het team en zo zijn contract grondig verdiend.”