Openingsronde Portimao etaleerde het rijplezier van Raikkonen

Het langere verblijf van Raikkonen in de koningsklasse deed de voorbije winter her en der de wenkbrauwen fronsen. Wat heeft de wereldkampioen van 2007 in hemelsnaam nog verloren bij het amechtige Alfa Romeo na een zwak 2019? Is het geen tijd om daar een jong talent te zetten in plaats van een veertiger?

Raikkonen kende met de nieuwe Alfa geen vlotte start en kon in de eerste vijf wedstrijden slechts een keer Antonio Giovinazzi verslaan in de kwalificatie, in de regen van de GP van Stiermarken. Daarna zette de Iceman de scheve situatie recht en versloeg hij de Italiaan vier keer op rij. Met een betere kwalificatie in Portugal zette Raikkonen de bordjes in evenwicht, 6-6.

Met een gemiddelde startpositie van 17 voor Raikkonen en 18 voor Giovinazzi is het echter duidelijk dat het voor Alfa Romeo een verloren seizoen is. “Waar we te traag zijn? In de bochten, en op het rechte stuk”, reageerde Raikkonen eerder dit seizoen in zijn kenmerkende laconieke stijl. Er viel voor Raikkonen en zijn 14 jaar jongere teamgenoot dus weinig eer te behalen, maar bij de start van de Portugese Grand Prix kregen we de “oude" Kimi nog een keer te zien.

Portimao beek afgelopen weekend bijzonder lastig voor de banden. Op papier was een eenstopper duidelijk de snelste keuze, maar dan moesten de rijders wel de bandentemperatuur en slijtage onder controle kunnen houden.

De meeste rijders met een vrije bandenkeuze gingen daarom voor de geel gemarkeerde mediums bij de start. In Q2 besloten ook beide Mercedessen en de Ferrari van Charles Leclerc om zich op die band te kwalificeren, en dus ook verplicht te starten. De andere rijders die de top-tien haalden deden dat op de rode zachte banden, onder wie Max Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Alexander Albon, beide McLarens, Sergio Perez, Daniel Ricciardo en Pierre Gasly.

Bij de start van de race bleken de rijders op de softs duidelijk in het voordeel, zeker toen het licht begon te druppelen. Op het koele circuit was het voor de mediumrijders moeilijker om de hardere compound op temperatuur te krijgen tijdens de formatieronde. Getuige de snellere start van Carlos Sainz, die in zijn McLaren van de vijfde plek zowaar oprukte en de leiding afsnoepte door beide Mercedessen te passeren, die het op hun mediums lastig hadden. Ook Perez was goed weg, maar na contact met Max Verstappen zat zijn race er al meteen op.

Terwijl Sainz de leiding pakte op de softs die hij ook al gebruikte in de kwalificatie, kliefde in de achtergrond één man door het veld op een nagelnieuw setje zachte banden. Aan het einde van de eerste ronde verscheen daar plots Kimi Raikkonen in het spoor van Max Verstappen. Raikkonen was vanaf de 16de startplek helemaal opgerukt naar de zesde plaats. Pas in de herhaling was te zien wat een fenomenale raid de Iceman achter de rug had, een ronde die we je niet willen onthouden.

Raikkonen werd duidelijk geholpen door de nieuwe zachte banden, maar de weergaloze rush van de Fin demonstreert ook dat de oude vos nog niets van zijn streken is verleerd. De openingsronde is een masterclass van timing, stuurmanskunst en de gave om in te schatten waar de grip ligt op het circuit.

Het PlayStation-rondje van Raikkonen was een van de momenten die een verder flets seizoen opfleurt en toont meteen aan waarom de Fin er na dit jaar nog een seizoen bij zal doen. Voor de zege zal Raikkonen nooit meer strijden en geld heeft hij in zijn jaren bij McLaren, Ferrari en Renault genoeg verdiend. In 2010 betaalde Ferrari hem zelfs zijn volledig jaarsalaris van zo’n slordige 16 miljoen euro om niet te rijden, zodat Ferrari Fernando Alonso in de wagen kon zetten.

Maar honger en rijplezier heeft Raikkonen nog steeds en bij Alfa Romeo kan hij rustig zijn wedstrijden blijven rijden, ver van de politieke slangenkuil van Ferrari, terwijl Maranello toch nog steeds een aardige zakcentje overmaakt. In de Grand Prix van de Eifel ging Raikkonen in de eeuwige ranglijst voorbij aan Rubens Barrichello met het meeste aantal afgelegde Grands Prix en volgend jaar zou hij de kaap van 350 GPs kunnen ronden op 20 jaar tijd. Voor iemand die verder helemaal niets heeft met het Formule 1-circus, moet dat wel heel wat rijplezier zijn. Als we af en toe briljante momenten zoals de start in Portugal mogen meemaken, dan is het de Iceman van harte gegund.

Gerelateerde video