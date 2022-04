Magnussen crasht bijna, maar imponeert vervolgens met vierde tijd

Kevin Magnussen blijft indruk maken in de VF-22 van Haas F1 Team. De Deen kwam zonder gek veel moeite door de eerste twee kwalificatiesessies, maar veroorzaakte in Q3 een rode vlag door van de baan te spinnen. Magnussen miste ternauwernood de bandenstapels en kon na een paar keer steken zijn weg vervolgen. Nog voor de door Valtteri Bottas veroorzaakte rode vlag klokte Magnussen de vierde tijd. Nadat Q3 weer in gang werd geschoten was het Lando Norris die van de baan schoot en daarmee de derde rode vlag van dat deel veroorzaakte. Magnussen's vierde startplek was bevestigd.

"Ik ben echt zo blij, dit is een geweldig resultaat voor ons", vertelt Magnussen aan onder meer Motorsport.com. "De auto voelde geweldig. Hij is zo snel en fijn om te rijden. Ik ben ook ontzettend trots op het team." Magnussen grapte geen talent meer te hebben na zijn spin en was ervan overtuigd dat zijn sessie voorbij was. "Ik raakte de witte lijn, verloor de auto en dacht in de bandenstapels te eindigen. Ik kwam in het grind terecht en werd daar afgeremd. Ik zag anti-stall staan en greep meteen naar de koppeling. Ik ging weer op het gas en kon mijn weg vervolgen. Daar had ik veel geluk."

De vierde startplek is tot dusver het beste kwalificatieresultaat van Haas, nadat Magnussen tijdens de kwalificatie voor de Duitse Grand Prix van 2018 de vijfde tijd reed. Zijn sterke optreden geeft hem de kans verder te bouwen op zijn top-tien finishes in Bahrein en Saudi-Arabië. Magnussen zegt dat de auto in alle omstandigheden competitief is en hoopt op een goede startplek voor zondag, aangezien inhalen niet eenvoudig is op Imola. "Ik sta nu vierde, maar in droge omstandigheden zijn we niet snel genoeg voor deze positie. Het is wel lastig inhalen hier. Als het mij lukt om na de eerste ronde nog steeds vierde te liggen, dan zou dat super zijn. Mocht ik een of twee posities verliezen, dan liggen we nog steeds in de punten en hebben we alsnog een goede startplek voor zondag. Uiteraard wil ik hoger finishen dan waar ik nu sta, maar ik moet ook realistisch en slim zijn."