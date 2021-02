Magnussen heeft geen trek in rol als reserve bij Haas

Magnussen werd dinsdag gepresenteerd als een van de coureurs in het nieuwe WEC-project van Peugeot, dat vanaf volgend jaar meedoet in het wereldkampioenschap. Steiner gaf aan een belletje naar de Deen niet uit te sluiten als Nikita Mazepin of Mick Schumacher niet zouden kunnen rijden, maar Magnussen heeft daar geen trek in.

“Guenther is een goede vriend, net zoals veel andere mensen bij Haas. Maar een eenmalig optreden, daar heb ik geen interesse in”, zei Magnussen, die vorige maand aan de zijde van Renger van der Zande debuteerde in de 24 uur van Daytona. “Ik wil mezelf graag focussen op het racen en ik mis het winnen. Ik heb zeven jaar in de Formule 1 gereden, het heeft niet veel zin om nog een race te rijden. Dat is niet interessant.”

Gevraagd of dat het definitieve einde was van zijn F1-loopbaan, reageerde Magnussen: “Als Mercedes een voorstel doet en vraagt of ik wil rijden, dan zou iedereen daar serieus naar kijken. Maar ik heb de Formule 1 een aardige kans gegeven, ik denk dat ik mijn best gedaan heb om succesvol te zijn. Ik ben nu klaar om weer te winnen, dat is waar ik naar hunker.”

'Blijven ontwikkelen'

De laatste jaren in F1 waren wat betreft de resultaten niet succesvol, maar Magnussen groeide naar eigen zeggen wel als coureur. “Ik ben mezelf blijven ontwikkelen, ook al werden de uitslagen [met Haas] niet beter. Ik heb het gevoel dat ik er aardig voor sta, met de ervaring die ik heb was ik klaar voor de volgende stap.”

De overstap naar Peugeot vormt volgens Magnussen daarin ‘de perfecte stap’, daarnaast rijdt hij dit seizoen in dienst van Chip Ganassi Racing in IMSA. Ook Grosjean zou volgens Steiner een kandidaat zijn om als reserve terug te keren bij het F1-team. De Fransman kondigde vorige week een nagenoeg volledig seizoen IndyCar aan.

Haas zoekt intussen nog naar een vaste reservecoureur. Pietro Fittipaldi vervulde die rol de afgelopen twee seizoenen. De Braziliaan is ook voor dit seizoen weer een kandidaat bij Haas.