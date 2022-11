Na een jaar in Amerika te hebben geracet werd Kevin Magnussen net voor het Formule 1-seizoen van 2022 begon opgeroepen voor een terugkeer bij Haas. Hij moest Nikita Mazepin vervangen, die na de Russische inval in Oekraïne niet meer deel kon nemen aan het seizoen. Het werd een seizoen met veel hoogtepunten voor Magnussen. “Het eerste moment dat er uit springt, is het feit dat ik terug ben gekeerd in de sport. Het was een verrassing om op de grid te staan", zegt Magnussen. "Om dan vijfde te finishen en de eerste punten voor het team sinds een aantal jaar te scoren was mooi. Daarna zijn we in veel races sterk geweest, maar niks verslaat de pole-position in Brazilië. Het zijn die drie dingen die het zo bijzonder maakten.”

Magnussen vindt het circuit van Abu Dhabi een erg bijzondere plek. “De race in Yas Marina is bijzonder omdat het de laatste is. De sfeer is erg speciaal. De titelstrijd is natuurlijk allang beslist en er is normaal gesproken een groot feest hier. Het is ook cool omdat het een nachtrace is, alles ziet er glanzend uit. Ze hebben de baan behoorlijk aangepast en ik heb nog niet op de nieuwe lay-out gereden, dus ik kijk daar erg naar uit.”

De Deen, die ook volgend jaar weer bij Haas zal racen, weet wat er verbeterd moet worden aan de wagen voor volgend jaar. “De dingen die we natuurlijk moeten verbeteren zijn vermogen, downforce en gewicht. Het vermogen ligt buiten onze handen, maar Ferrari zal het zeker goed voor elkaar krijgen. Wij moeten meer downforce genereren met de auto en de wagen lichter maken. We moeten beter begrijpen wat de auto nodig heeft qua set-up. Het blijft natuurlijk veranderen en we moeten een hoop leren. Het is dezelfde soort wagen [als dit jaar], hij is erg stijf en laag. Maar ik denk dat het spannend wordt, het is altijd spannend om naar een nieuw seizoen te kijken.”