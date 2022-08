Vorig jaar beleefde Haas een dramatisch seizoen in de Formule 1. Er werd bewust voor gekozen om zeer weinig uit te geven aan ontwikkelingen, om in 2022 toe te slaan met een beter pakket. Het resulteerde erin dat ze van steevast achteraan rijden in een verouderde bolide zijn opgeklommen naar een solide plek in het middenveld. Haas had zelfs nog veel meer punten kunnen pakken, maar een combinatie van rijdersfouten en technisch malheur gooide roet in het eten.

Kevin Magnussen denkt dat een van de redenen van de opmars van Haas de budgetcap is. Sinds vorig jaar mogen teams niet meer uitgeven dan een van tevoren bepaald bedrag, wat elk jaar lager wordt. Volgend jaar mag er nog maar 135 miljoen dollar uitgegeven worden. Volgens Magnussen wordt het voordeel voor kleine teams zo steeds groter. “Dit jaar hebben de grote teams nog een voordeel door wat ze hebben opgebouwd toen het budgetplafond er nog niet was,” vertelt de Deen exclusief aan Motorsport.com. “Hopelijk wordt het verschil de komende jaren steeds minder groot, zodat we uiteindelijk echt een gelijke strijd hebben.”

Magnussen maakt de vergelijking met IndyCar. In de Amerikaanse klasse heb je wel degelijk topteams als Ganassi en Penske, maar ook kleine teams kunnen meedoen voor overwinningen. “Er zullen nog steeds goede en slechte teams zijn. Ferrari is natuurlijk Ferrari, en Red Bull en Mercedes hebben met hun historie nog steeds een voordeel in het aantrekken van de beste mensen. Maar ik denk dat het echt gelijkwaardiger wordt. Net zoals bij IndyCar, waar je sommige teams contant voorin ziet vechten, maar de kleine teams ook een poging kunnen wagen. Hopelijk wordt het in de Formule 1 iets meer zoals dat.”

Haas mikt op podiumplaatsen

Teambaas Guenther Steiner is net zo hoopvol als Magnussen. “Als we het goed doen, kunnen we naar het podium. Ik denk dat dit voor alle teams gaat gelden. Wie het beter doet dan de rest kan het bereiken door de budgetcap en de stabiele reglementen. Ik zou het liefst willen dat we voor het einde van de huidige regels mee kunnen doen voor podiums, daar zijn we hier ook voor. We hebben een aardig stabiel team. We moeten gewoon goed door blijven werken om een goede auto te krijgen, financieel stabiel te worden en mee te groeien met de sport. De grote teams hebben niet meer de kans om met het succes weg te lopen door een drie keer zo groot budget, dus het is aan ons om te gaan leveren.”