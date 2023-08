De Formule 1 is op dit moment op vakantie en de kans is groot dat Max Verstappen van alle twintig coureurs met het beste gevoel aan de zomerstop is begonnen. De regerend wereldkampioen leidt in de WK-stand, scoorde in 2023 al tien Grand Prix-zeges én stevent af op zijn derde F1-titel. Het lijkt de Red Bull-coureur niet uit te maken op welke positie hij start, de Nederlander vecht zich binnen no time naar de leiding, iets dat ook Kees van de Grint opvalt. De oud-bandenexpert die met name veel succes had met Ferrari en Michael Schumacher ziet overeenkomsten tussen de huidige line-up van het Oostenrijkse team en die van Ferrari in het Schumacher-tijdperk.

Wat kenmerkt volgens Van de Grint de seizoensstart van Verstappen? "Het feit dat hij zo sterk is. Je ziet dat na het behalen van de eerste wereldtitel er een soort druk van hem af is, althans dat denk ik. Hij kent zijn talent en is overtuigd van dat talent. Het doet me een beetje denken aan zijn kartperiode. Toen had hij niet altijd pole-position, maar hij wist dat 'ie de beste was en na drie of vier ronden op kop lag. Ik zie dat hier terug. Hij maakt zich geen zorgen als hij als zesde of veertiende moet starten. Hij weet dat die anderen geen partij voor hem zijn", zegt Van de Grint tegen Motorsport.com.

Het moet gezegd worden dat Red Bull met de RB19 een behoorlijk efficiënte auto in elkaar heeft gezet. De bolide is op nagenoeg elk circuit sterk en lijkt compleet gebouwd voor de stijl van de 25-jarige coureur. "Ik denk ook dat hij een auto heeft die als een schoen bij hem past", gaat Van de Grint verder. "Vaak zijn de snelste auto's ook de moeilijkste auto's. Daar moet de rijder bij passen. Met zijn talent... die auto is absoluut een eenheid met Max. Dit in tegenstelling met verleden jaar. Toen vocht hij nog weleens met de auto, maar het is nu een eenheid. Dan heb je vaak een combinatie die niet te verslaan is en dat komt in de praktijk uit."

Hoewel Verstappen domineert en nagenoeg elke wedstrijd wel de zege naar zich toetrekt, is het aan de andere kant van de Red Bull-garage niet altijd feest. Checo heeft zichtbaar meer moeite met de RB19, al gaat het de laatste wedstrijden iets beter. Kan de Mexicaan minder goed met de wagen overweg, omdat deze meer voor Verstappen is gebouwd? "Dat is bij mij een gedachte. Ik zit niet bij dat team, maar dat denk ik. Ik spreek ook wel een beetje uit ervaring. Het was niet anders dan met Schumacher en Barrichello. Die auto was altijd min of meer op maat gemaakt voor Schumacher. Die had bepaalde eisen waardoor hij beter tot zijn recht kwam en daar had Barrichello, en later ook Felipe Massa, wel moeite mee. Maar goed, die speelden dan ook tweede viool. Het is dan ook een gebrek aan talent. Want als de auto moeilijk te rijden is, maar daardoor zo snel is, dan moet je ook het talent hebben om dat kunnen managen. Dat is misschien wel het verschil."

