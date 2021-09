Capito over opmars Williams: "We werken veel meer als een team"

Williams behaalde in 2019 slechts één punt en vorig jaar vormde helemaal een dieptepunt: in 2020 werd niet één punt behaald. Dit jaar gaat het echter een stuk beter met de negenvoudig constructeurskampioen: het team reed al 23 punten bijeen met uitschieters in Hongarije en België, toen twee keer tien punten werden verzameld. Op Spa-Francorchamps scoorde het team met George Russell zelfs het eerste podium sinds 2017 (Lance Stroll, Azerbeidzjan).

De resultaten komen deels op het conto van Jost Capito. De Duitser trad in de winter in dienst bij Williams als nieuwe CEO en in juni werd hij – na het vertrek van teambaas Simon Roberts – eindverantwoordelijk voor alle dagelijkse F1-activiteiten. In die rol houdt Capito toezicht op een aantal structurele veranderingen bij Williams die zijn ingezet na de overname van het team door Dorilton Capital, ruim een jaar geleden. Na opnieuw een raceweekend met punten in Sochi (Russell werd tiende) zei Capito over die transitie: “Het is een voortdurende verbetering van de manier van werken. We hebben onze organisatie veranderd, we hebben de communicatie veranderd, we hebben de verantwoordelijkheden veranderd, en we werken veel meer als een team.”

Naast de manier waarop Williams als bedrijf wordt gerund, is ook de benadering van de races zelf aangepast, vervolgt Capito. “We hebben ook de strategie veranderd, hoe we de races benaderen. We zijn een beetje meer pro-actief en agressief geworden, en niet alleen defensief. We hebben wat meer trots in het team gebracht, [we hebben] gezegd dat we dingen anders konden doen.”

De positie helemaal onderaan de ranglijst, maakte het voor Williams makkelijker om eens wat nieuws te proberen. Het team had immers weinig te verliezen. “Als je de negende snelste auto hebt, dan kun je andere dingen proberen”, legt Capito uit. “Je hoeft niet altijd op de achterste rij te staan en proberen te behouden wat je hebt. Je kunt iets anders proberen, iets wat anderen misschien niet kunnen doen omdat ze vooraan staan. Voor hen zou het te riskant zijn. Ik denk dat we een paar keer een risico hebben genomen, met de bandenkeuze voor het weer, en het heeft gewerkt.”

De recente puntenoogst van Williams heeft er toe geleid dat het team niet meer kleurloos onderaan de ranglijst bungelt. Inmiddels bezet het de achtste plaats in het constructeurskampioenschap en staat het team 16 punten los van Alfa Romeo, dat negende staat. Hekkensluiter is Haas dat dit jaar nog geen enkel punt behaalde.