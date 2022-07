Jos Verstappen over weg Max naar F1: "Waren heel extreem bezig"

Max Verstappen is inmiddels voor het achtste jaar op rij actief in de Formule 1, maar aan het begin van deze eeuw was deelname aan de koningsklasse van de autosport nog niet meer dan een droom. Nadat hij op vierjarige leeftijd zijn eerste kart kreeg, bleek hij over het nodige talent te beschikken. Dat zette vader Jos - op dat moment zelf F1-coureur - ertoe om zijn helm aan de wilgen te hangen en zich vol te storten op de toekomstige carrière van zijn zoon. Samen gingen ze heel Europa door om kartraces af te werken, waarbij Verstappen senior samen met Richard Pex aan de kart van Verstappen junior werkte.

Op de website van Red Bull blikt Jos terug op de tijd dat hij aan de karts van zijn zoon werkte. Makkelijk was dat niet, omdat er altijd gestreden moest worden met fabrieksteams. "Wij deden alles zelf, terwijl we het tegen fabrieksteams moesten opnemen", zegt hij. Overigens was dit ook een bewuste keuze, deels doordat Verstappen kon leunen op zijn eigen ervaring in de karting en de autosport: "Wij wilden niet afhankelijk zijn van anderen. Ik zeg niet dat ik meteen alle wijsheid in pacht had, maar ik ben door schade en schande wel wijs geworden. Zeven dagen in de week was ik ermee bezig, minstens twaalf uur per dag. Het voelde als een hobby, maar evengoed wilde ik wel alles winnen."

Verstappen junior was bijzonder succesvol in de karts en won 49 van zijn eerste 50 wedstrijden. De kroon op het werk volgde in 2013, toen de Nederlander de jongste wereldkampioen in de hoogste kartklasse werd. Voor Jos Verstappen was dat een prachtige beloning voor keihard werken, waarbij hij soms heel diep ging. "Natuurlijk hebben mensen wel eens gezegd: je spoort niet, dat je dit doet. En als ik er nu op terugkijk, besef ik ook wel dat we heel extreem bezig waren. Meerdere keren heb ik bij de werkbank gestaan, dat ik nauwelijks nog wist wie en waar ik was. Oververmoeid ging ik dan een paar uur op de bank liggen. Om vervolgens weer verder te gaan. Maar we weten nu waar we het voor gedaan hebben."