Jos Verstappen: "Max verrast me op bepaalde manier"

Max Verstappen veroverde in 2021 op sensationele wijze zijn eerste Formule 1-titel en twee jaar later heeft de 26-jarige Red Bull-coureur al zijn derde op zak. Het seizoen 2023 was een onvergetelijke voor de Nederlander, die negentien races won en ruim duizend ronden aan de leiding van een race ging. "Ik denk niet dat we veel beter kunnen dan dit", zegt Verstappen in Lion Unleashed 3 van Viaplay. "Het wordt moeilijk om het nog beter te doen dan dit, maar uiteindelijk geniet ik van het moment zelf en elke keer dat ik in de auto stap, probeer ik er het meeste uit te halen."

Voor Verstappen leek alles dus van een leien dakje te gaan, met name toen hij tien races op rij wist te winnen en daarmee het record van Sebastian Vettel verbrak. Toch was dat volgens de drievoudig wereldkampioen niet zo makkelijk als dat het leek. "Gedurende het Europese seizoen was het telkens de vraag of er regen zou vallen, of het chaotisch zou worden", haalt hij aan. "We moesten echt ons beste beentje voorzetten en geen fouten maken. Dat was voor mij echt indrukwekkend, want er werd van alles naar ons gegooid. Het waren niet tien makkelijke races waarin je gewoon wegrijdt en de voorsprong controleert. Er moesten telkens beslissingen genomen worden en je moest het bij het juiste eind hebben. Dat is wat we hebben gedaan."

Vader Jos trots

Uiteraard kunnen deze bijzondere verrichtingen van Max rekenen op trots bij vader Jos. "Het is bijzonder om te zien hoe sterk en toegewijd hij is, elk weekend weer. Dat is erg mooi om te zien", stelt Jos, die tegenwoordig actief is in de rally's. Verstappen senior was al trots na die eerste F1-titel in 2021, maar weet ook dat 2023 statistisch gezien zo indrukwekkend was, dat een herhaling haast onmogelijk lijkt. "De eerste keer dat hij won, en de manier waarop, was ongelofelijk. Blijdschap en trots kwamen toen samen, dat is waar we voor hebben gewerkt in de karts. Dat was een beetje ons moment. Twee jaar later heeft hij zijn derde titel. Dingen veranderen zo snel. Dat was een ongelofelijk seizoen en waarschijnlijk zal het heel lastig worden om dit te overtreffen."

Verstappen heeft al 185 Grands Prix gereden en nadert zo de 200 F1-starts. Toch blijft hij zijn vader telkens weer verrassen. "Op een bepaalde manier wel, ja. Hoe gemotiveerd en ontspannen hij is. In zo’n weekend staat hij weer op scherp en is hij gemotiveerd. Op dat vlak heeft hij mij wel verrast ja."