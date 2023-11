Het succes van Brawn GP in 2009 in misschien wel de grootste verrassing in de Formule 1 van de laatste twintig jaar. Het team herrees uit de as van Honda - dat na 2008 de stekker uit het team trok - en ging met bijzonder weinig budget met zowel de coureurs- als de constructeurstitel aan de haal. Jenson Button won namens de renstal het coureurskampioenschap, maar de Brit onthult bij de ochtendshow van ITV, In the Morning dat hij eigenlijk niet meer voor dat team uit wilde komen en bij Red Bull aanklopte voor een zitje. "Ik probeerde daar weg te komen, want het leek erop dat het team niet meer zou bestaan", vertelt de nu 43-jarige voormalig F1-coureur. "Ik heb dus wat met wat mensen gepraat en mijn manager sprak met Christian Horner over een plekje bij zijn team of het juniorteam. Maar hij zei: 'alle contracten zijn al rond'."

De afwijzing van Horner was voor Button geluk bij een ongeluk, want anders had hij de kans voor de 2009-titel aan zich voorbij zien gaan. De Brawn-wagen bleek namelijk veruit de beste en zeker in het begin van dat seizoen was de formatie onverslaanbaar. Button prijst Ross Brawn voor dat succes en denkt dat niemand anders dat had kunnen doen. "Er waren wat mensen die geïnteresseerd waren om het team te kopen, maar ik denk niet dat het dezelfde uitwerking zou hebben", vertelt de rijder veertien jaar na zijn titel. "Ross kwam en kocht het team voor één pond en zijn leiderschap was de reden dat het werkte"

Volgens de winnaar van vijftien F1-races was de uitdaging voor Brawn om een competitieve auto te bouwen gigantisch en daardoor des te knapper dat de technicus daarmee met vlag en wimpel slaagde. "We moesten de auto flink aanpassen. De auto was gebouwd voor een motor [de Honda] en toen hebben we moeten smeken om een andere motor", aldus de Engelsman. "Het was niet toevallig dat we succesvol waren, de monteurs hebben het fantastisch gedaan om de motor met de auto te laten samenwerken. Toen we gingen testen en tijdens de eerste testdag waren we de snelste, ondanks dat de andere teams al meerdere dagen getest hadden. Het klikte en we wisten dat we wat sterks hadden."