Met deze iconische auto verschijnt Button op Goodwood Revival

Het zal een publiekstrekker zijn tijdens het Goodwood Revival-weekend: Jenson Button in de legendarische Jaguar C-Type, die ooit door vijfvoudig F1-kampioen Juan Manuel Fangio gekocht werd. Ondertussen is Button zelf de eigenaar van de bolide en gaat deze dus de sporen geven door de Britse heuvels. Dat doet hij niet alleen, want ook goede vriend en GT-coureur Alex Buncombe gaat meters maken in de schitterende Jaguar.

De C-Type is een zeer zeldzame en unieke auto. Er zijn slechts 53 van gebouwd, waarvan dus één gekocht door Fangio. Een jaar na zijn eerste wereldtitel besloot de Argentijn de auto te kopen, om hem daarna naar zijn thuisland te verschepen. In het Zuid-Amerikaanse land werd de wagen door verschillende coureurs gereden tijdens races, voordat een Amerikaans autobedrijf de wagen in de jaren 80 overnam. Er moest het een en ander aan de bolide gebeuren om hem rijklaar te maken en daar is het bedrijf goed in geslaagd. Zo reed de Jaguar mee in de Mille Miglia van 2012 en nam de auto deel aan de Le Mans Classic en de Monaco Historique-weekends. Nadien heeft Button de knip getrokken en de wagen aangeschaft. Deze C-Type wordt door de kenners gezien als een in zeer goede, originele staat. Zo zijn de motor en de versnellingsbak dezelfde als die vanaf het begin in de auto liggen.

"De vorige eigenaar van deze schoonheid was de exceptionele Juan Manuel Fangio die in de jaren 50 de Formule 1 domineerde door vijf wereldtitels te behalen", schrijft de voormalig wereldkampioen Formule 1 op Instagram. "Hij kocht dit als een straatauto en ze is de enige bruine C-Type die er is. Cool, toch?" De Engelsman maakt ook direct zijn verwachtingen voor het Goodwood Revival-weekend duidelijk: "We houden de vingers gekruist dat deze schoonheid weer kan gaan winnen!"