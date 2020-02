Ex-F1-rijder Vergne: "Ik voelde me net een robot bij Red Bull"

In Access All Areas geeft Vergne prijs dat hij niet veel leuke herinneringen heeft aan de F1. Hij was van 2011 tot en met 2014 coureur bij Toro Rosso, dat er net als moederteam Red Bull bekend om staat erg hard te zijn voor de eigen rijders. "In al die jaren kreeg ik te horen: 'Eet dit, slaap dan en dan, sport zoveel uur, zeg dit en zeg dat niet, lach wel, lach niet...' Het was alsof je een robot was bij hen. En als je dan eindelijk in de wagen kwam, ik wil niet zeggen dat het plezier helemaal was verdwenen, maar je was niet langer jezelf", zegt hij.

Toen Vergne in de F1 kwam, was hij te trots voor zijn eigen bestwil, zo laat hij achteraf weten. "Ik was jong, erg energiek en had veel races en kampioenschappen gewonnen. Mijn eerste seizoen bij Red Bull was lastig. Ik dacht dat ik de koning was en iedereen zou verslaan. Mensen zagen me daarnaast als iemand die negatief was, nooit blij was of lachte. Dat was ook zo. Het duurde even voor ik doorhad dat je ook mocht lachen."

In 2014 kwam er plotseling een einde aan het F1-avontuur van Vergne. "Het was in de zomerstop, ik was met mijn familie. Het was alsof er een bom was afgegaan, al mijn levensdromen sloegen stuk. Toen ik de F1 verliet raakte mijn geld op. Ik was dom en gaf alles uit, terwijl ik niet eens veel verdiende bij Red Bull. Mensen denken dat je rijk bent als je F1-coureur bent, maar omdat ik mezelf als een miljonair zag gaf ik ook veel meer uit. Ik heb er twee jaar over gedaan om weer een normale mentaliteit te creëren voor mezelf."

Inmiddels heeft hij vijf jaar in de Formule E erop zitten. Vergne maakte onderdeel uit van de line-up in het debuutseizoen, maar werd twee jaar geleden voor het eerst kampioen in de elektrische klasse en herhaalde het kunstje vorig jaar. "Ik wil plezier hebben in mijn leven. Ik houd van wat ik doe, deze baan als coureur. Waarom zou ik me anders moeten gedragen als ik dat niet wil? Ik moet plezier kunnen maken." Dat was aan het begin nog niet het geval. "Ik was in een erg slechte stemming, en ik trok slechte dingen aan. Maar ik ben nog steeds jong, nog geen 30, en wil geschiedenis schrijven in de autosport. Twee titels is niet genoeg, ik wil meer."