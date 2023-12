Lammers over recordjaar Max Verstappen: "Niet altijd vanzelfsprekend dat hij won"

Er stond in 2023 geen maat op Max Verstappen. Met tien Grand Prix-zeges op rij, negentien zeges in totaal en een recordaantal van 575 WK-punten zette hij enkele prachtige records neer die mogelijk nooit meer geëvenaard worden. Jan Lammers heeft dan ook maar één woord nodig om het derde kampioensjaar van de Red Bull Racing-coureur te omschrijven: "Bijzonder." Niet eerder zette een Formule 1-coureur zo'n dominant jaar neer als Verstappen in 2023. Her en der wordt de historische waarde van de prestatie wellicht nog niet op waarde geschat, maar in gesprek met Motorsport.com stelt Lammers dat de komende jaren daar wel verandering in gaan brengen.

"Hoeveel beter kun je het hebben? Ik denk dat de toekomst wel gaat laten zien hoe bijzonder het is wat hij dit jaar heeft gepresteerd. Natuurlijk zit het gewoon in de ambitie van een sportman en een team om iedere keer het onmogelijke weer mogelijk te maken. Dat zijn records die je dan breekt, dus ik weet zeker dat ze gaan proberen dit te verbeteren. Maar zeker vanuit Nederlands perspectief verdient dit seizoen een 10", antwoordt hij op de vraag welk cijfer het F1-seizoen 2023 verdient. Hij erkent dat er kanttekeningen te plaatsen zijn, zoals de werkdruk binnen de teams door de uitdijende kalender. "Maar hoeveel beter kun je het hebben voor de toeschouwer, zeker de Nederlandse? De competitie was ook goed, want het was niet altijd vanzelfsprekend dat Max zou winnen."

'Zolang hij gedreven blijft, blijft hij leveren'

Hoewel het lastig wordt voor Verstappen - en alle andere rijders - om de prestaties van 2023 te evenaren, denkt Lammers niet dat dit gevolgen heeft voor de gedrevenheid die de Limburger heeft laten zien. "Zolang Max racet, zal hij absoluut met deze instelling rijden", stelt de voormalig Formule 1-coureur en 24 uur van Le Mans-winnaar. Andere interesses en het feit dat de prestaties mogelijk wat vanzelfsprekender worden voor Verstappen kunnen in zekere zin een bedreiging vormen, maar Lammers vreest niet dat dit ten koste gaat van de instelling. "Je ziet aan mensen als [Fernando] Alonso en [Lionel] Messi, die misschien nog een WK gaat doen, dat het gelukkig weinig energie kost als ze iets echt met passie en natuurtalent doen. Dus zolang hij [Max] die gedrevenheid houdt, gefocust blijft en niet te veel afleiding heeft, denk ik dat hij gewoon dit soort prestaties blijft leveren zolang hij racet."

Die gedrevenheid van Verstappen kwam onder meer tot uiting in Miami, waar hij achteraf gezien een belangrijke tik uitdeelde in de titelstrijd. Vanaf de negende startpositie knokte hij zich naar de zege en die race is voor Lammers het hoogtepunt van het seizoen. "Hij moest door het veld heen komen en dat deed hij gewoon heel rustig en in een mooi ritme. Een voor een ging hij ze voorbij en uiteindelijk wint hij die race", legt Lammers uit. "We zien vaak dat coureurs blijven hangen als ze bijvoorbeeld van de zestiende plaats moeten komen. Inhalen is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend en makkelijk, maar Max laat het weer lijken alsof het wel makkelijk is. Dat vond ik echt heel knap, een van zijn mooiste races überhaupt."

