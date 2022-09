Lammers verwacht ook na VT1 open DRS in Arie Luyendykbocht

Afgelopen weekend maakte de FIA bekend dat het activatiepunt voor de tweede DRS-zone tijdens de eerste oefensessie voor de Dutch GP driehonderd meter naar voren wordt gehaald en daarmee dus vóór de Arie Luyendykbocht komt te liggen. Daarna wordt gekeken of de coureurs ook tijdens de rest van het weekend op die plek hun achtervleugel kunnen openen. De bocht is echter juist als kombocht ontworpen om met open DRS doorheen te kunnen, zodat er bij de eerste bocht een goede inhaalkans ontstaat. Bij de terugkeer van de Dutch GP in 2021 besloot de FIA het activatiepunt voor het Drag Reduction System om veiligheidsredenen echter na de Arie Luyendykbocht te plaatsen.

“Ik denk het wel”, zegt Jan Lammers tegen Motorsport.com op de vraag of hij verwacht dat DRS ook tijdens de rest van het weekend gebruikt kan worden in de Arie Luyendykbocht. “Als het regent natuurlijk niet. Maar als het goed is, moet het voor meer inhaalacties zorgen in de Tarzanbocht.” Bij het uitkomen van de Arie Luyendykbocht loopt de baan een klein beetje naar beneden om vervolgens weer omhoog te gaan. “Dat heeft nu even de aandacht”, aldus Lammers. “Dat was eerder met twee vingers in de neus volgas. Maar nu hebben de coureurs daar misschien iets meer witte knokkels dan voorheen. Ik verwacht echter dat het vrij makkelijk zal gaan.”

Lammers heeft goede hoop dat de 2022-editie van Dutch Grand Prix genoeg actie zal bieden. “Vorig jaar werd er heel veel ingehaald, en dan heb ik het vooral over de races in de supportklassen. In de Formule 1 waren er ook meer inhaalacties dan mensen hadden verwacht. Met name tijdens de eerste ronde, toen we Fernando Alonso en Antonio Giovinazzi op het gras zagen komen enzo. De derde bocht is goed voor heel veel spektakel, doordat coureurs daarna zij aan zij heuvelopwaarts richting de zevende bocht [Scheivlak] rijden. Het levert veel gevechten op die de mannen van de jongens scheidt.” Lammers vervolgt: “Er zijn tegenwoordig veel verschillende factoren die een rol spelen als het om inhalen gaat, waaronder DRS en de banden. Ik weet zeker dat er vrij veel ingehaald zal worden. Het gebeurt alleen op een andere manier dan in de jaren zeventig en tachtig.”

McLaren-coureur Lando Norris denkt eveneens dat de actie beter wordt nu de DRS-zone vóór de Arie Luyendykbocht begint. “Hoe eerder we over DRS beschikken, hoe beter”, zegt hij. “Maar de snelheid waarmee je de kombochten kunt nemen en waarmee je die bochten uit kunt accelereren, ligt een stuk hoger dan je zou denken. Na een paar ronden denk je de limiet wel te hebben gevonden, maar elke ronde die je daarna rijdt, ga je sneller en sneller, wat erg leuk is.”