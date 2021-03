Chadwick ook in 2021 in dienst bij F1-team Williams

Chadwick zal haar werkzaamheden in de simulator van Williams komend seizoen verder uitbreiden en zowel op de fabriek als op de circuits te zien zijn en ook betrokken worden bij een aantal media- en marketingactiviteiten van het team. Dat is mogelijk omdat de W Series dit seizoen in het voorprogramma van de Formule 1 staat en Chadwick dus toch al bij een flink aantal Grands Prix aanwezig zal zijn.

De getalenteerde Chadwick krijgt dit jaar dan eindelijk ook de kans om de W Series-titel, die ze in 2019 veroverde, te verdedigen. Vorig seizoen werd het kampioenschap voor vrouwen vanwege het coronavirus afgeblazen, maar dit jaar staat het dus opnieuw op de agenda. Naast haar verplichtingen in de W Series is Chadwick ook bevestigd als de vrouwelijke coureur van het Extreme E-team van Veloce Racing. Die elektrische off-road raceklasse beleeft later deze maand zijn debuut in Saudi-Arabië.

Chadwick reageert uiteraard verheugd op het nieuws dat ze er nog een jaar bij Williams aan vast mag knopen. “Ik heb tot nu toe enorm genoten van mijn tijd bij Williams en ik zou niet blijer kunnen zijn dan verder te kunnen werken in mijn rol als ontwikkelingscoureur. Ik voel dat ik als coureur steeds beter word en de tijd die ik komend seizoen in de simulator doorbreng zal van onschatbare waarde zijn. Ik kijk er naar uit om mezelf dit jaar weer volledig onder te dompelen bij Williams.”

Ook teambaas Simon Roberts is blij dat Chadwick doorgaat bij Williams. “Niet alleen is ze een geweldige ambassadrice voor de sport en speelt ze een grote rol in het promoten van vrouwen in de autosport, ook haar werk in de simulator en achter de schermen is enorm waardevol. Jamie’s vastberadenheid om grenzen te verleggen is iets wat we bij Williams bewonderen en we kijken allemaal uit naar het komende jaar met Jamie als onderdeel van het team.”