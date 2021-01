McLaren wil 2021-auto minder gevoelig maken voor wind

McLaren leek afgelopen seizoen meer last te hebben van de wind dan de andere teams. De balans van de MCL35 bleek erg gevoelig voor een veranderende windrichting en plotselinge windvlagen. Het team uit Woking hoopt dat voor aankomend seizoen te verbeteren. Daarnaast hoopt McLaren de wagen sneller te maken in langzamere bochten.

“Ik denk dat we over het algemeen sterk waren in snelle bochten”, vertelt Key aan Motorsport.com. “Zeker aan het begin van het seizoen waren we erg competitief in de medium snelle en snelle bochten. Ook het stevigere remwerk is een sterk punt van ons geweest. Als je het hebt over de zwakke plekken, dan moeten we onszelf nog verbeteren in de minder snelle bochten. Dit ging wel beter dan in 2019, maar het was toen ook een van onze voornaamste doelen om de balans in bepaalde typen langzame bochten te verbeteren en dit consistenter te krijgen.”

“Daarnaast presteerde de auto bij bepaalde weersomstandigheden en gripcondities niet zo goed als we zouden willen. We moeten erachter komen waarom dat zo is, dit is niet iets wat je zomaar even oplost”, stipt Key het volgende punt aan. “Dit zijn zaken waar we echt mee aan de slag moeten. Als we deze dingen glad kunnen strijken, hebben we een auto die over het hele seizoen genomen constanter presteert.”

Carlos Sainz Jr., wiens plek in 2021 wordt ingenomen door Daniel Ricciardo, en Lando Norris klaagden afgelopen jaar herhaaldelijk over de wind. “Dit is wel een probleem voor ons geweest”, erkent Key. “Onze auto werd er waarschijnlijk iets meer door beïnvloed dan die van concurrenten, zowel in negatief als positief opzicht, afhankelijk van de windrichting. Dit is iets waar elke auto wel last van heeft. Onze coureurs zeiden dat ze andere rijders ook zagen blokkeren en in de problemen zagen komen als het waaide. Dus het is iets waar iedereen hinder van ondervindt, maar af en toe, als de wind verkeerd staat of in een bepaald type bocht, hebben wij er meer last van.” Het lastige bij het verhelpen van dit probleem is dat de omstandigheden lastig te simuleren zijn. Volgens Key is het team er inmiddels wel achter waar het probleem moet worden gezocht. “We hebben het naar één oorzaak kunnen herleiden. Het is één eigenschap van de auto die we onder handen moeten nemen. Maar zoals met al deze dingen bestaat er geen wondermiddel. We moeten er gewoon mee aan de slag.”