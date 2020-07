Williams zet Jack Aitken vrijdag in de FW43

De keuze is opmerkelijk, de vaste coureurs hebben door het coronavirus nog maar weinig uren op de circuits doorgebracht, maar toch wil Williams zich houden aan de belofte [en de contractuele afspraken] die het met Aitken is aangegaan. Daarbij is het ook niet uitgesloten dat een coureur uitgeschakeld kan worden door COVID-19 en dan is het handig als een eventuele invaller al wat kilometers in de benen heeft. Aitken deed in 2018 en 2019 al wat testwerk voor Renault en hij maakte begin dit jaar de overstap naar Williams, maar bij dat team reed hij nog geen meter.

Williams-ingenieur Dave Robson legde in Spielberg aan de verzamdelde pers de plannen voor komend raceweekend uit. “Als het weer het toestaat, dan krijgen we een zeldzame kans om wat alternatieven voor een volledige race uit te proberen. Op vrijdag zullen we daarbij Jack Aitken zijn eerste ervaring in de FW43 van George Russell geven.”

Russell viel gisteren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk uit met hydraulische problemen. Teamcollega Nicholas Latifi werd elfde (en laatste) bij zijn debuut in de Formule 1.

Met medewerking van Adam Cooper