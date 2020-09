Italiaanse bond nodigt 250 artsen en verplegers uit voor Monza

De Formule 1 is dit seizoen begonnen met races achter gesloten deuren als gevolg van de strenge regels in tijden van corona. Er zijn plannen om tijdens de Toscaanse GP in Mugello weer 3.000 fans toe te laten. Dat is het eerste evenement waarvoor toeschouwers weer tickets kunnen kopen. Maar nu is bekendgemaakt dat er op de tribunes in Monza ook een beperkt aantal fans welkom is. Het gaat om artsen en verpleegkundigen die in het zwaar getroffen Italië in de frontlinie stonden. Italië was een van de eerste Europese landen waar een uitbraak vastgesteld werd, in totaal zijn er sinds de uitbraak zo’n 35.000 personen overleden.

Het zorgpersoneel is aanwezig op uitnodiging van de Automobile Club d’Italia, de promotor van de wedstrijd in Monza. “Net zoals de andere races van dit jaar wordt de Italiaanse GP achter gesloten deuren gehouden, de traditionele invasie van het circuit na de races gaat daarom niet door”, schreef Ferrari in de voorbeschouwing op de race. “We hebben 250 speciale mensen op de tribune, uiteraard op afstand van elkaar. We hebben artsen en verpleegkundigen te gast op het circuit, een symbolisch gebaar voor de moed, het verantwoordelijkheidsgevoel en het werk in de strijd tegen COVID-19.”

Geen gebrek aan motivatie bij Ferrari

Ferrari staat een lastige thuisrace te wachten op Monza. De problemen met de SF1000 hebben ervoor gezorgd dat de renstal afgelopen weekend zonder punten vertrok uit België. Een jaar geleden leefde men nog in extase toen Charles Leclerc voor het eerst in negen jaar namens Ferrari won op Monza. Nu staat hem een lastig weekend te wachten: “We hebben geen gebrek aan motivatie voor deze wedstrijd”, zei Leclerc. “We zullen alles doen om een goed resultaat te scoren, maar het wordt een moeilijk weekend.”

Teamgenoot Sebastian Vettel voegde toe: “We komen naar Monza met de wetenschap dat het lastig wordt om vooraan mee te doen. De laatste race hier was niet makkelijk, maar we weten dat het nu ook het geval zal zijn. We hebben een specifiek aeropakket waarmee we de SF1000 competitiever hopen te maken. Niettemin is ons doel dit weekend hetzelfde: we willen het maximale uit het pakket halen en zoveel mogelijk punten scoren.”