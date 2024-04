Exclusief: Adrian Newey geeft visie over toekomst van F1

Adrian Newey werkte in het verleden onder andere voor Leyton House March, Williams en McLaren en nu alweer negentien seizoenen voor Red Bull Racing. In al die jaren wonnen twaalf teams en dertien coureurs een wereldtitel in een door hem getekende auto. Gepokt en gemazeld, zou de ideale term zijn voor de inmiddels 65-jarige Engelsman – die in zijn jeugd van school werd geschopt – die alles al eens mee heeft gemaakt, maar nog vol ideeën zit.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com geeft Newey inzicht in de richting die de Formule 1 volgens hem op zou moeten gaan. Daarbij zou het verstand het moeten winnen van het hart, aldus de ingenieur. "Ik denk dat de meeste mensen vanuit het oogpunt van spektakel zouden zeggen terug te willen naar een V10 met hoge toerentallen en natuurlijke aanzuiging. We verlangen allemaal een beetje naar die V10's en zelfs naar de V8's uit de jaren nul", filosofeert Newey. "Maar die zijn natuurlijk niet zuinig. Je moet dus een balans zien te vinden tussen spektakel en maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook al is vervuiling die door de sport zelf wordt veroorzaakt, in werkelijkheid heel klein."

Adrian Newey in zijn tijd bij Leyton House March Foto door: Motorsport Images

"De mensen die de races bijwonen, leveren verreweg de grootste bijdrage [aan de vervuiling]. In dat opzicht is het niet anders dan voetbal of een andere internationale sport. Maar het is het imago dat F1 nu eenmaal heeft en ik denk dat dat het eerste dilemma wordt: de krachtbron. Ga je voor efficiëntie?", vraagt Newey zich hardop af. "Dan bouw je een relatief stille krachtbron, omdat lawaai [zoals van een V10 of V8] eigenlijk gelijk staat aan inefficiëntie. En dan het chassis: voor mij moet die klein en licht zijn, de auto's zijn erg groot geworden. Dat is de basis. Je kunt vervolgens discussiëren over hoe snel een auto moet zijn. Je moet niet vergeten dat het er op televisie altijd op lijkt dat auto’s niet snel zijn. Kijken naar een auto met matige prestaties is niet erg opwindend, auto's moeten echt snel zijn om op tv snel over te komen."

Waar de organisatie achter de Formule 1 en ook tv-zenders en fans spanning willen zien, is het de taak van de teams om dat juist te voorkomen en de beste auto's te bouwen die – in het beste geval – saaie 1-2's neerzetten. Een spannende of ‘leuke’ overwinning levert niet meer punten op. Deze twee diametraal tegenstrijdige uitgangspunten, kunnen volgens Newey nooit volledig worden opgelost. "Tenzij je er iets gekunstelds van maakt, maar dan begint het meer te lijken op WWF [de Amerikaanse professionele worstelcompetitie die meer om theater dan sport draait]", zegt Newey. "De realiteit is dat de huidige regelgeving waarschijnlijk de meest beperkende is die we ooit hebben gehad. Elk nieuw reglement kent meer restricties dan het vorige en het kostenplafond is ook geïntroduceerd om de uitgaven van de grootste teams ten opzichte van de kleinste teams te beperken. En toch is de rangorde onder het kostenplafond niet significant veranderd."

Was vroeger alles beter?

Formule 1 heeft een lange traditie en er zullen altijd volgers zijn die zeggen dat vroeger alles beter was. Maar dat verleden moet niet worden overschat, vindt Newey. "We hebben de gewoonte om ons de gedenkwaardige races en gevechten te herinneren en die door een roze bril te bekijken. Maar dan vergeten we de races die saai waren. De realiteit is dat er door de jaren heen veel saaie races zijn geweest, in elk seizoen. En misschien was het meest dramatische seizoen wel 2012, toen er zes verschillende winnaars waren in de eerste zes races."

2012: Adrian Newey feliciteert Sebastian Vettel met zijn titel Foto door: Glenn Dunbar

Waar Newey wel voor waarschuwt, is de steeds verdere regulering van de sport. “Het mooie aan Formule 1 is dat het mens en machine is en dat je binnen die machine twee componenten hebt: chassis en krachtbron. Drie componenten dus waarmee je moet werken. Als het ontwerpen van auto's aan banden worden gelegd, wordt het in feite een eenheidsklasse [zoals bijvoorbeeld F2]. De geschiedenis leert dat wanneer in een raceserie slechts één merk [chassis of krachtbron] wordt toegelaten het altijd minder populair wordt. Het beste of slechtste voorbeeld – hoe je het ook wilt bekijken – is IndyCar in het midden van de jaren negentig. Je had op een gegeven moment vier of vijf verschillende chassisfabrikanten en drie of vier verschillende motorfabrikanten. De sport begon wat betreft populariteit te wedijveren met de Formule 1. Kort daarna werd het een serie met maar één merk chassis en twee merken voor wat betreft de motoren. En de populariteit is gedaald."

De rol van banden

Een succesvolle Formule 1 draait echter niet alleen om het chassis en de auto. Newey wijst ook op het belang van de impact van banden. Hoeveel teams en coureurs ook klagen over het feit dat de Formule 1 vooral draait om het sparen van banden en degradatie één van de meest gebezigde termen in de paddock is geworden, denkt de Engelsman dat de balans op dit moment vrij goed is. "Ik denk dat bandendegradatie de neiging heeft om een beetje een slechte naam te krijgen. Maar persoonlijk denk ik dat het juist een goede zaak is. Door die slijtage zijn verschillende strategieën mogelijk. Als je achteraan staat – zoals wij vorig jaar in Austin – kun je een gok wagen. Als tijdens die race de bandendegradatie niet significant was geweest, hadden we geen kans gehad om Max [Verstappen] aan de overwinning te helpen. Het was waarschijnlijk een van de spannendere races van het jaar, zoals later bleek."

Pirelli-band detail Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

"Dus ik denk dat de bandenslijtage zoals we die nu hebben ongeveer goed is. Het betekent dat we verschillende strategieën kunnen toepassen en dat verschillende auto's op verschillende momenten in de race anders presteren. Het zorgt voor een beetje afwisseling en onvoorspelbaarheid die anders misschien zouden ontbreken."

Afmeting auto is belangrijk

Terugkomend op de afmetingen van de auto’s, heeft Newey een duidelijke visie, niet alleen voor de sport zelf. "’De auto's zijn misschien wel heel groot geworden. Ze zijn snel en ze zijn zwaar, dat vind ik jammer." “Hoe je er ook naar kijkt, één ding is duidelijk: een aantal zaken dat op F1-auto’s is geïntroduceerd, hebben we later in de showroom [van autofabrikanten] terug zien komen. De paddle shifters op het stuur komen duidelijk uit F1 en zijn nu erg populair in straatauto's. Toen in de jaren tachtig voor het eerst auto's met turbo's in de Formule 1 werden geïntroduceerd, zag je ook meer straatauto's met turbo's. Kijk naar de koolstofvezel vleugels. De meeste sportauto's die je nu op de snelweg ziet, hebben een soort vleugel die op en neer gaat. Formule 1 maakt dat soort dingen populairder."

De ontwerper vindt dan ook dat de sport die populariteit moet gebruiken om ook maatschappelijk impact te maken. "Ik denk dat er op dit moment terecht veel gepraat wordt over hoe we de schadelijke effecten van auto's op de planeet kunnen verminderen. Wat daarmee gepaard gaat, is vooral een obsessie voor het verminderen van uitstoot. Maar wat voor mij veel belangrijker is, is de hoeveelheid energie die een auto gebruikt. Want dat is waar het uiteindelijk om draait: als een auto enorme hoeveelheden energie gebruikt, maakt het niet uit waar die vandaan komt. Die energie moet ergens vandaan komen, zelfs als die afkomstig is van een windturbine. Ik ben er dan ook voorstander van om als Formule 1 de omgekeerde weg te bewandelen en over te stappen op veel kleinere, lichtere en aerodynamisch efficiëntere auto's. Misschien zouden we daarmee het tij kunnen keren van die enorme drie ton zware monsters die onze openbare wegen vernielen."