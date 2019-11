Horner ziet Red Bull in 2020 vruchten plukken van overgangsjaar

Red Bull Racing begon sterk aan 2019 met twee zeges voor Verstappen in de eerste seizoenshelft, maar kwam na de zomerpauze niet zo goed uit de startblokken. Vooral de race in Singapore, waar het team op zijn best hoorde te zijn, was een tegenvaller voor de equipe uit Milton Keynes. Volgens teambaas Christian Horner was die wedstrijd een vreemde eend in de bijt en staat Red Bull er beter voor dan wordt gedacht.

“Singapore was een vreemd evenement, dat was misser van ons”, vertelde Horner in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Daar hebben we niet alles uit de wagen gehaald door een probleem met de afstelling en ik denk dat we sindsdien hebben achterhaald waardoor dat kwam. Dat was jammer want Singapore is een circuit voor ons. We hebben er echter nog steeds het podium gehaald en beide Mercedessen verslagen. In Rusland stonden we waar we hadden verwacht en ik denk dat Ferrari ook een stap vooruit heeft gezet. Ik hoop dat we de resterende races weer competitiever voor de dag zullen komen. We hebben gezien dat we er veel dichter bij staan dat twaalf maanden geleden."

Over het algemeen blijft Red Bull het seizoen 2019 - het eerste jaar met de motoren van Honda - als overgangsjaar beschouwen. Horner heeft vertrouwen in de kansen voor 2020 na wat hij van de Japanse constructeur heeft gezien. “Het zou altijd al een overgangsjaar worden, maar we hebben dit jaar momentum opgebouwd”, maakt Horner zich sterk. “Honda heeft elke motor die werd geïntroduceerd beter gemaakt. De engineers in Sakura (Japan) en Milton Keynes hebben een goede band gevormd en ik denk dat we daar volgend seizoen de vruchten van zullen plukken. Wat betreft het chassis hebben we meer ingeleverd door de nieuwe regels voor de voorvleugel dan onze tegenstanders. Maar daar hebben we ons doorheen gewerkt. Het voelt echt alsof we een goed momentum aan het bouwen zijn tijdens deze fase van de ontwikkeling van deze wagen met het oog op 2020. Er is heel veel goeds aan het gebeuren."

Met medewerking van Jonathan Noble