Horner: 'Mentaal sterke Albon deelt kwaliteiten met Verstappen'

Albon debuteerde in 2019 bij Toro Rosso en mocht in de tweede seizoenshelft Pierre Gasly komen vervangen in het hoofdteam van Red Bull. Daar liet hij zien dat hij ondanks zijn beperkte ervaring zich prima kon redden bij het topteam naast Max Verstappen. Zijn snelheid werd steeds beter en in Brazilië was Albon op weg naar een tweede plaats tot hij door Lewis Hamilton van de baan werd gereden.

Dat Albon überhaupt in de Formule 1 terechtkwam, was eigenlijk al een half wonder. Albon kon het budget voor een Formule 2-zitje niet bij elkaar vinden en aanvaardde daarom een bod van Nissan e.dams om in de Formule E te gaan rijden. Toen kwam plots Helmut Marko aankloppen om hem een zitje bij Toro Rosso aan te bieden, terwijl de Anglo-Thai net een van de vele rijders was die vroeg in zijn carrière al een keertje werd afgeschreven door de strenge Oostenrijker. Door het minder presteren van Gasly kwam Albon vanaf de Belgische Grand Prix bovendien plots in een topzitje terecht.

Nu blijft Albon dus gewoon op post, wat voor hem een uitzondering is na een tumultueuze juniorcarrière. “Het is wellicht de eerste keer sinds zijn dagen in de karting dat hij [stabiliteit] heeft. Daar zal hij wel goed bij varen. Hij heeft tijdens zijn carrière veel met tegenslag te maken gehad. Ik denk dat hij doorzettingsvermogen en karakter heeft getoond. Ik twijfel er niet aan dat hij die stabiliteit nu zal kunnen gebruiken. Hij deelt veel sterke punten met Max, dat vermogen om om te gaan met de druk en dat doorzettingsvermogen”, vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner.

Albon begon naar het einde van 2019 toe steeds beter uit de verf te komen. Voor 2020 zijn er geen duidelijk afgebakende doelen gezet voor de 23-jarige coureur. “Er zijn geen specifieke doelen. Hij moet gewoon zijn ontwikkeling voortzetten”, aldus Horner. “In elke race die hij bij ons heeft afgewerkt werd hij steeds beter. Hij had pech in Brazilië, maar ik vind dat hij briljant heeft gereden. In zijn eerste jaar, met twee teams en de druk om Max Verstappen als zijn teamgenoot te hebben. Dat heeft hij heel goed aangepakt. Ik denk dat het hele team onder de indruk was van zijn aanpak en attitude, met zijn feedback en met zijn steeds beter wordende snelheid."

Waarom Red Bull Gasly en Albon heeft gewisseld