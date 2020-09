Horner: Beperking downforce 2021 had groter kunnen zijn

Voorafgaand aan de start van het uitgestelde seizoen 2020 kwamen de teams, de F1 en de FIA overeen dat de reglementen rondom de vloer van de bolides aangepast worden. Hiermee moet de hoeveelheid downforce van de auto’s enigszins beperkt worden, zodat Pirelli voor het derde opeenvolgende jaar dezelfde banden kan leveren. De recente bandenproblemen op Silverstone zorgden ervoor dat er nog meer kleine ingrepen volgden, waardoor in totaal zo’n 10 procent van de downforce zou moeten verdwijnen.

Red Bull Racing-teambaas Horner vraagt zich echter af of de ingrepen het gewenste effect gaan hebben. “Ik denk dat het een lastige is”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat de teams mogelijk alle downforce terugwinnen die ze eraf moeten halen. Misschien had er meer gedaan kunnen worden, omdat de progressie in de F1 zodanig is dat, als er zorgen zijn over de belasting van de banden, er misschien naar meer dingen gekeken had moeten worden. Maar als je iets verandert, komen er ook kosten bij kijken omdat hetgeen je verandert weer verschillen creëert, dus het gaat om het vinden van de balans.”

Ook AlphaTauri-teambaas Franz Tost verwacht dat de teams de verloren downforce in de loop van 2021 weer terugwinnen. “We kijken nu naar deze nieuwe regels en natuurlijk verliezen we veel downforce”, zegt hij. “Maar met de ontwikkelingssnelheid in de Formule 1 zou ik niet verbaasd zijn als het downforceniveau begin volgend jaar of misschien iets later weer hetzelfde is.”

Anderzijds denkt Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur juist dat de impact van de veranderingen niet onderschat mag worden. “Natuurlijk zal het een grote impact op de downforce hebben”, zei de Fransman. “Ik wil niet over punten [downforce] praten, maar het wordt een enorm verschil. Het is waarschijnlijk ook noodzakelijk voor de banden. Ik denk dat het de juiste keuze was van de FIA.”

Met medewerking van Adam Cooper