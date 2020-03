Tost onder de indruk: “Honda heeft grote stap gemaakt”

Max Verstappen hoopt aanstaand Formule 1-seizoen met de Red Bull-Honda combinatie een aanval te doen op de wereldtitel. De Japanse motorfabrikant heeft de afgelopen periode hard gewerkt om de betrouwbaarheid, snelheid en verpakking van de power unit te verbeteren. Daarvan profiteert Red Bull Racing, maar ook klantenteam AlphaTauri. Franz Tost, de ervaren teambaas van de kleine renstal uit Faenza, is onder de indruk.

“Dit was een grote stap”, antwoordde Tost toen Motorsport.com hem vroeg naar de ontwikkeling die Honda in de winterperiode heeft doorgemaakt. “We werken nu voor het derde jaar met hen samen. Als je kijkt hoe de power unit in de monocoque past, en als je dat vergelijkt met het eerste jaar, is het verschil heel groot. Alles is geoptimaliseerd: van de elektriciteitsboxen tot de water- en oliepompen en al dat soort zaken om het zwaartepunt en de gewichtsverdeling te verbeteren. Uiteraard helpt dit. Dit is een prestatiedifferentiator en ze hebben ook qua betrouwbaarheid en snelheid grote stappen gezet.”

Honda beter aangepast aan wensen

AlphaTauri's technisch directeur Jody Eggington benadrukt dat de langere samenwerking met Honda ervoor zorgt dat er vooruitgang geboekt kan worden. Beide partijen weten immers beter van elkaar wat de wensen en behoeften zijn: “Ze passen hun motoren aan aan onze wensen. De dynamiek moet goed zijn. Zij proberen altijd om aan de behoeften van AlphaTauri en Red Bull te voldoen. Dat gaat maar door en ze blijven daarop reageren. Wij kunnen veel vragen stellen om het pakket zo strak mogelijk te krijgen. Zij zijn flexibel om die doelen te behalen. Dat is een soort evolutie. In het derde jaar zijn de werkrelaties gevormd, je begrijpt de basis van hun filosofie achter de power unit en de continuïteit. En met die continuïteit creëer je de mogelijkheid om de grenzen meer op te zoeken en zaken te optimaliseren.”

Weet jij alles van de Formule 1? Doe dan mee met het F1-managementspel en win mooie prijzen!

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble