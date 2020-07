FIA legt uit waarom Honda tijdens lockdown kon doorwerken

Hoe hadden de Japanners de verplichte lockdown in de Formule 1 weten te omzeilen en kunnen werken aan het verbeteren van hun motoren? Rivalen Ferrari, Renault en Mercedes moesten tenslotte hun fabrieken vanwege de coronacrisis in Europa wekenlang sluiten en daardoor konden zij geen verbeteringen aanbrengen aan hun krachtbronnen.

In Japan was er in die eerste periode van de coronapandemie echter geen sprake van een door de overheid opgedrongen sluiting van fabrieken en dus zat de FIA met een dilemma: mocht men bij Honda wel doorwerken, terwijl men dat in Europa niet kon en zou dat de Japanners een voordeel opleveren?

Uitgestelde lockdown

Nikolas Tombazis is bij de FIA verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de éénzitters en dus ook de Formule 1. Hij legt aan Motorsport.com uit hoe de besluitvorming in dit dossier tot stand kwam. “De [fabrieks]sluiting van Honda was wat anders dan die van de overige motorfabrikanten. Niet vanwege de duur, maar wel wat betreft de periode waarin die plaatsvond. De reden was dat alle teams en motorfabrikanten het er over eens waren dat tijdens deze buitengewone periode geen van de partijen langer niet zouden kunnen werken door het simpele feit dat ze in een land zaten dat zwaarder door de crisis was getroffen.”

“Dat was vooral relevant voor Italië, dat eerder in lockdown ging dan het Verenigd Koninkrijk”, vervolgt Tombazis. “We zeiden dat alle lockdowns gelijk zouden moeten zijn: het kan niet zo zijn dat een team of fabrikant er een voor- of een nadeel van ondervindt.”

Het uitgangspunt om iedereen gelijk te behandelen klinkt logisch, maar stuitte op een bezwaar. Daar waren de Europese fabrikanten van overheidswege verplicht waren om al in maart/april de deuren te sluiten, was er in Japan geen sprake van een door de autoriteiten opgelegde lockdown. Had de Formule 1 Honda bevolen om in dezelfde periode als Ferrari, Mercedes en Renault de fabriek te sluiten dan had dat mogelijk nadelig uitgepakt als de Japanse overheid in een later stadium tot een verplichte sluiting was overgegaan. Honda zou dan dubbel ‘gepakt’ worden en de enige optie die de FIA dan zou hebben gehad was om parallel aan een Japanse lockdown Ferrari, Mercedes en Renault tot een tweede sluiting te dwingen. Dat zou echter betekenen dat er helemaal niets gedaan zou kunnen worden.

“Japan had een compleet andere ontwikkeling van COVID-19”, aldus Tombazis. “Toen we begin april deze regels opstelden hadden we geen idee of en wanneer Japan tot een lockdown zou overgaan. Dat lag aan de verspreiding van het virus. Dus hebben we Honda wat flexibiliteit gegeven en konden ze hun fabriek later sluiten. Als er in Japan bijvoorbeeld in juli alsnog een verplichte sluiting zou komen dan zou het lastig zijn geweest om tegen de Europese teams te zeggen dat zij opnieuw een maand dicht zouden moeten. Dat is de reden waarom men bij Honda nog wat werk kon doen toen de Europeanen in lockdown zaten en zij maken dat nu goed. Het is niet perfect, je kunt nu eenmaal geen perfect reglement produceren als mensen in verschillende omstandigheden zitten, maar het is het beste dat we konden doen.”

Betrouwbaarheid vs meer vermogen

De upgrade die Honda mee naar Oostenrijk bracht was er niet op gericht om Red Bull en AlphaTauri een sterkere motor en dus een betere plaats op de grid te geven, maar puur bedoeld om de betrouwbaarheid van de krachtbronnen te verbeteren. Volgens Tombazis zijn de restricties die al in februari door de FIA zijn opgelegd om de krachtbronnen voor dit jaar te bevriezen, door Honda volledig gerespecteerd. “Er zijn op het vlak van de krachtbronnen twee belangrijke kostenbesparende maatregelen genomen”, legt Tombazis uit. “De ene was de introductie van een limiet voor de dynamometers, hoeveel uren de teams gebruik kunnen maken van hun dyno’s [de machines waarin de motoren testuren draaien], vergelijkbaar met de beperking van het windtunnelgebruik. De andere is het terugbrengen van het aantal homologaties. Op basis van die regel heeft geen enkel team een nieuwe homologatie of significante upgrade uitgevoerd. Geen enkel team, ook Honda niet, heeft na februari nog het vermogen doorontwikkeld.”

Wel is er dus gewerkt aan de betrouwbaarheid van de motoren. “Een aantal teams wilde die betrouwbaarheid verbeteren en we willen niet dat we nu met deze [strenge] homologatie betrouwbaarheidsproblemen en dus uitvalbeurten krijgen.”

Het eindresultaat is dat Honda simpelweg eerder in het jaar aan de betrouwbaarheid van de RA620H V6-motor kon beginnen, maar andere teams hebben nu dus de mogelijkheid om de Japanners in te halen.

