Honda: 'Gemengde gevoelens' als Red Bull succes boekt in 2022

Eind 2020 maakte Honda enigszins onverwachts bekend de Formule 1 na 2021 te verlaten als motorleverancier. Het bedrijf verschuift de focus volledig naar verduurzaming en de F1 past niet binnen die plannen. Voor het laatste jaar in de koningsklasse heeft Honda alles op alles gezet om de sport met goede resultaten te verlaten en dus kunnen Red Bull Racing en AlphaTauri dit jaar rekenen op een nieuwe, verbeterde motor waarvan de introductie voor 2022 gepland stond. Volgens managing director Yamamoto was het oorspronkelijke plan echter anders.

“In het oorspronkelijke plan voor de coronapandemie zou de krachtbron in 2021 gebracht worden. Maar toen kwam COVID-19 en dat had een impact op de ontwikkeling, dus we stelden het uit tot 2022”, verklaart Yamamoto, die het plan opnieuw zag veranderen door het aangekondigde vertrek van Honda. “Daarna veranderde het opnieuw omdat we aankondigden dat we eind 2021 uit de F1 zouden vertrekken, dus toen haalden we het weer naar voren voor 2021. Vanwege de situatie rond corona stopten we de ontwikkeling van de 2022-motor - dat duurde enkele maanden - waarna we de introductie weer vervroegden. Daardoor werd het qua tijd erg krap, maar de engineers in Sakura hebben goed werk geleverd.”

Honda verwacht zeges en podiumplaatsen in 2021

De nieuwe krachtbron van Honda lijkt een goede stap vooruit ten opzichte van de motor die Red Bull en AlphaTauri in 2020 gebruikten. Bovendien lijkt de motor in de buurt te komen van de power unit van Mercedes, die sinds de invoering van de hybride V6-motoren altijd toonaangevend was. De openingsrace in Bahrein zorgt ook voor enige verwachtingen bij Yamamoto. “Realistisch gezien wordt het moeilijk om alle races te winnen of om op alle circuits sterk te zijn. Maar we communiceren goed met Red Bull dat we denken dat we bepaalde races moeten winnen. In de andere races moeten we ervoor zorgen dat we in ieder geval op het podium staan - die balans moeten we goed krijgen, om vervolgens in alle races sterke resultaten te boeken.”

Hoewel Honda de Formule 1 eind 2021 dus verlaat, werden het Japanse bedrijf en Red Bull het eens dat de krachtbronnen ook na 2021 door beide Red Bull-teams gebruikt kunnen worden. Het energiedrankjesconcern zet daarvoor een eigen motordivisie op poten. Yamamoto stelt dat er nog gesproken wordt over details in de ondersteuning door Honda. Ook geeft hij toe dat de komende jaren ‘gemengde gevoelens’ gaan opleveren. “Persoonlijk ben ik heel blij dat ze vanaf volgend jaar in ieder geval rijden met iets dat wij hebben gemaakt. Als Honda willen we Red Bull graag zo goed mogelijk steunen door ze een competitieve krachtbron te geven, waarmee ze voor kampioenschappen kunnen vechten. Als we dat kunnen doen, dan zou dat geweldig zijn. Er komt echter geen branding van Honda op de auto of de motor, dus het zien van de auto met een Honda-motor gaat gemengde gevoelens opleveren. Het hart van de auto is een Honda, maar tegelijkertijd ook weer niet!”

