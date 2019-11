Honda: "Brazilië positief teken voor Abu Dhabi en 2020"

Met een eerste en tweede plek heeft Honda een nog beter resultaat geboekt dan het in Duitsland al deed. Daar won Max Verstappen de race ook en werd Daniil Kvyat derde. "Dit is onze eerste overwinning in Brazilië sinds Ayrton Senna's epische zege in 1991. Deze overwinning was te danken aan een agressieve en intelligente race van Max en een goed uitgevoerde strategie van het team. Een derde overwinning dit seizoen is een geweldig resultaat voor iedereen bij Honda en Aston Martin Red Bull Racing", reageert Tanabe op de race-uitslag van de voorlaatste GP van het seizoen.

Hij feliciteert ook Toro Rosso-coureur Pierre Gasly met zijn onverwachte tweede plek. De Fransman heeft bij Red Bull geen potten kunnen breken en stond geen enkele keer op het podium, maar was in het gevecht met Alexander Albon en Lewis Hamilton de lachende derde, toen de Mercedes de Red Bull van de baan tikte, en greep zijn kans om de tweede plek over te nemen. "Felicitaties ook aan Gasly voor de fantastische race waarin hij het maximale uit de auto haalde en zijn eerste F1-podium behaalde, wat ook het tweede top-drie resultaat is van Toro Rosso. Pierre presteerde heel goed, vooral in dat laatste gevecht met Hamilton, wat zeker een vertrouwensboost voor hem zal zijn. Ik ben blij voor hem in wat een moeilijk jaar is geweest."

Door de tijdstraf van Hamilton na het incident met Albon is McLaren-coureur Carlos Sainz uiteindelijk derde geworden. Ook voor de oude partner van Honda heeft Tanabe mooie woorden over: "Tot slot willen we McLaren feliciteren, met wie we onze laatste overwinning in 1991 scoorden, dat ze op het podium zijn gefinisht."

'Positief teken voor Abu Dhabi'

De competitiviteit van Red Bull en Toro Rosso op Interlagos voorspelt veel goeds voor de slotrace in Abu Dhabi, meent Tanabe. "Het pakket werkte zeer goed bij beide teams en dat moet een goed teken zijn voor de laatste race van het seizoen en voor volgend jaar. We willen deze overwinning graag opdragen aan onze oprichter, Soichiro Honda, wiens verjaardag het zou zijn geweest."