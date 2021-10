Red Bull en Honda delen details over toekomstige samenwerking in F1

Honda leverde sinds 2018 de F1-motoren aan AlphaTauri en een jaar later kwam ook Red Bull Racing daarbij. Vorig jaar maakte de Japanse firma bekend te stoppen met het Formule 1-project en meer te doen aan de elektrificatie van de auto-industrie. Red Bull heeft sindsdien haar eigen motorendivisie opgericht en gaat volgend seizoen onder de vlag van Red Bull Powertrains (RBPT) met de huidige Honda-motoren verder.

Aanvankelijk was niet helemaal duidelijk hoe de transitie van Honda naar RBP zou verlopen, maar de merken hebben nu aangegeven dat er een verregaande samenwerking blijft bestaan. Ook bevestigde Red Bull dat het wat betreft de motoren het intellectuele eigendom heeft overgenomen van Honda.

“De samenwerking tussen Red Bull en Honda is een groot succes geweest en onze relatie in de Formule 1 mag dan veranderen, we willen niet dat het verhaal zomaar tot een eind komt”, vertelde teambaas Christian Horner. “We zijn blij dat ons ambitieuze Red Bull Powertrains-project op technisch en operationeel vlak sterk ondersteund zal worden door Honda. In 2022 zal Honda bijdragen aan de transitie naar een ander chassis en het feit dat we motoren door een andere fabrikant gemaakt gaan worden.”

In de persverklaring spreekt Red Bull in principe van een overgangsjaar wat betreft de productie van de power-units, de ondersteuning van Honda-personeel op de fabriek in Milton Keynes en op het circuit. “Vanaf 2023 krijgt RBPT de volledige verantwoordelijkheid over het bouwen en onderhouden van de motoren van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri”, laat het team weten. “Daarnaast zal er een uitwisseling plaatsvinden met personeel van Honda Racing Development UK naar Red Bull Powertrains.”

Andere klassen en ontwikkeling jonge coureurs

Ook op andere vlakken zijn Honda en Red Bull voornemens om de samenwerking door te zetten. Horner: “We zullen coureurs blijven ontwikkelen en werken ook samen in andere vormen van de autosport. De huidige reis in de Formule 1 komt tot een einde, maar we beginnen aan een prachtige nieuwe uitdaging.” Het betekent kortgezegd dat het Red Bull Junior Team en het Honda Formula Dream Project blijven samenwerken om een nieuwe generatie Formule 1-coureurs een opleiding te geven.

Red Bull Racing heeft voor de Turkse Grand Prix van dit weekend een speciale kleurstelling gepresenteerd waarmee het Honda wil bedanken voor de samenwerking.