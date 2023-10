Hoe Pirelli in Qatar het grootste bandendrama sinds 2005 ontdekte

Pirelli ontdekte vrijdagavond laat pas wat er aan de hand was met het rubber in Qatar en de FIA was er razendsnel bij om aanpassingen door te voeren waarmee het grootste probleem opgelost moet worden. Het is opmerkelijk dat de problemen zo groot zijn, want na de eerste training en de kwalificatie leek er niets aan de hand en met het blote oog was er ook weinig opvallends te zien. Zoals gebruikelijk wordt er na de sessie in de gebruikte banden gesneden om te analyseren hoe het rubber zich gedraagt en dat levert normaal gesproken weinig spannends op.

Tot de grote schrik van Pirelli was op zaterdagavond duidelijk dat er wel degelijk problemen waren. Met name de banden die meer dan twintig ronden hadden doorgemaakt zagen er niet goed uit. "Er is een scheiding bij de zijkant van de banden te zien tussen de toplaag van de compound en het karkas. Dat hebben we bij veel banden gezien", valt in het statement te lezen. De FIA reageerde daar snel op en Nikolas Tombazis, de single-seater-directeur van de autosportfederatie, moest na het zien van de banden een plan opstellen hoe hier mee om te gaan. "Het is volgens de FIA en Pirelli duidelijk dat na een groot aantal ronden op de banden de omtrek van de banden beschadigd wordt, waardoor er lucht uit de banden komt. Banden met minder ronden hadden significant minder last van dit probleem", valt in de verklaring te lezen.

De vergelijkingen met de dramatische Grand Prix van de Verenigde Staten van 2005 werden direct gemaakt. Destijds waren het de Michelins die het tijdens de trainingen begaven en nadat er geen gehoor werd gegeven aan de zorgen van de Franse bandenfabrikant over de veiligheid, besloten de teams die met het Michelin-rubber reden zich na de opwarmronde terug te trekken uit de race. De bizarre beelden van zes auto's op de startgrid - zij hadden Bridgestone-banden onder de wagens - zullen bij de meeste fans nog op het netvlies staan. Ditmaal gaat zo'n scenario koste wat kost voorkomen worden, dus de FIA moest hard ingrijpen.

Niemand had verwacht dat de problemen zo groot waren, maar ergens dienden de problemen zich al eerder dit weekend aan. In 2021 waren er ook al bandenproblemen in Losail en de herziene kerbs bij bocht 12 en 13 - die doen denken aan een pyramide - konden al op stevige kritiek rekenen vanuit de paddock. "Het probleem is waarschijnlijk het gevolg van de manier waarop de zijkant van de banden op de pyramid-kerbs komt", legt de FIA uit in de verklaring. De schade was op alle banden te vinden, maar met name de linker achterbanden kregen het zwaar te verduren. Opmerkelijk is wel dat niet alleen de outerwall schade opliep, maar dat ook de innerwall geraakt werd. De buitenkant van de banden raakt vanzelfsprekend de kerbs harder, maar de binnenkant krijgt de zwaarste klappen te verduren tijdens het verlaten van de kerb. Omdat dit ronde na ronde gebeurt, 'breekt' de band en spelen de problemen op.

Aanpassingen

De FIA kon niet anders dan ingrijpen en heeft in bocht twaalf en dertien de track limits aangepast, waardoor er niet meer zo wijd gereden kan worden dat de coureurs de gevreesde kerbstones raken. De coureurs krijgen voor de sprint shootout tien minuten de tijd om aan deze veranderingen te wennen. Ook ligt er een plan op tafel dat de coureurs tijdens de zondagse Grand Prix om de twintig ronden moeten wisselen van banden. Dat zorgt ervoor dat de coureurs minstens drie keer een pitstop moeten maken.

Of dat laatstgenoemde idee ook doorgevoerd gaat worden, wordt na de sprintrace bekeken. De sprint is namelijk met negentien ronden een goede graadmeter wat voor impact de veranderingen qua track limits op de banden hebben. Mocht het meevallen, dan wordt het plan van tafel geveegd. Blijft het euvel zich voordoen, dan wordt er een verplichting van maximaal twintig ronden per band doorgevoerd.