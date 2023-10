Tsunoda vreest agressieve kerbstones F1 Qatar: "Alle engineers maken zich zorgen"

De organisatie van de Grand Prix van Qatar heeft de kerbstones, net als de rest van het circuit, aangepakt voor de tweede F1-race die hier gehouden wordt. Na een eerste verkenningsronde op donderdag zag Yuki Tsunoda dat het niet goed was. Hij stelt dat dit circuit nu een 'vloervernietiger' is. "Het lijkt erop dat zij op agressieve kerbstones zijn overgestapt", stelt de Japanner vast. "Hier zit je altijd met de track limits, maar ze hebben de kerbstones nog erger gemaakt want als je over de witte lijn gaat, krijg je een behoorlijke straf". Daarmee doelt hij op het feit dat er een 'groot risico' op schade is.

Volgens Tsunoda zit het probleem vooral in de overgang van de kerbstones naar de uitloopstroken. Daardoor kan met name de vloer van de Formule 1-bolides, die door het grondeffect nog meer van die vloer moeten hebben voor het genereren van downforce, veel schade oplopen - met alle gevolgen van dien. "Het is een grote stap tussen de kerbstones en de uitloopstrook", zegt de AlphaTauri-coureur. "Over de kerbs rijden wordt geen probleem, maar als je er net overheen gaat dan krijg je een volledig glijeffect. Het is absoluut niet egaal en met zulke hogesnelheidsbochten en een auto die echt laag ligt, wordt het moeilijk. Zelfs één keer [te ver] zal behoorlijk kostbaar zijn", voorspelt hij.

De organisatie van de Grand Prix van Qatar, die vanaf dit jaar tien jaar op de F1-kalender staat, zag zich na de editie van 2021 genoodzaakt om de faciliteiten van een flinke upgrade te voorzien. Ook het circuit is volledig onder handen genomen, waarbij ook de kerbstones zijn aangepakt. Dat was nodig, aangezien er in 2021 meerdere coureurs waren - waaronder Pierre Gasly, George Russell en Valtteri Bottas - die lekke banden opliepen door over deze kerbstones te rijden. Dat er ook problemen zouden zijn met de nieuwe kerbstones, was volgens Tsunoda eerder deze week duidelijk geworden. "Ik zat dinsdag in de simulator en op die dag verschenen de foto's", legt hij uit. "Op die foto's zag je dat ze echt agressief waren. Alle engineers maken zich er zorgen om."

Video: Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi lopen lekke banden op in GP Qatar 2021