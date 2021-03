De uitdaging die Alpine te wachten staat zonder F1-teambaas

De verwachting was dat Cyril Abiteboul in 2021 aan een nieuwe rol als CEO van Alpine Cars zou beginnen, een functie die hij de tweede helft van 2020 al vervulde naast zijn werk als teambaas van het F1-team. Uiteindelijk bleek de Fransman overbodig, want hij vertrok en zag Laurent Rossi benoemd worden tot Alpines nieuwe CEO. Voor de rol van teambaas zocht het team geen directe vervanger, maar werd besloten om twee mannen eindverantwoordelijk te maken: Marcin Budkowski gaat vooral over de zaken in de fabriek in Enstone, de van Suzuki overgekomen Davide Brivio is de baas op het circuit.

Daarmee wijkt de organisatorische structuur van Alpine af ten opzichte van de andere teams. Ook daar bestaat het management uit meerdere lagen, maar een structuur met twee kapiteins op het schip van het F1-team is uniek. McLaren en Williams hebben daar wel een variatie op, waarbij respectievelijk Andreas Seidl en Simon Roberts optreden als teambaas en Zak Brown en Jost Capito de rol van CEO van het team vervullen. Eerstgenoemden zijn echter verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie in de fabriek en op het circuit. Bij de overige teams zien we dat Toto Wolff, Christian Horner, Mattia Binotto, Guenther Steiner, Fred Vasseur, Franz Tost en Otmar Szafnauer allemaal het enige aanspreekpunt zijn, hoewel zij ook moeten rapporteren aan de eigenaren van de teams.

Rossi schakel tussen F1-team en CEO Renault

Terug naar Alpine, dat Budkowski en Brivio dus gezamenlijk eindverantwoordelijk heeft gemaakt voor het F1-team. Zij rapporteren aan Rossi, die als de jonge en dynamische link fungeert tussen het F1-team en Renault Group CEO Luca de Meo. De Fransman begon zijn loopbaan als motor-engineer bij de straatauto-divisie van Renault, waarna hij een verrassende stap naar een consultantsbureau maakte. Wel bleef hij daarmee actief in de automobielindustrie. Na een periode bij Google werd Rossi in 2018 teruggehaald door Renault, waar hij een rol in de strategie en bedrijfsontwikkeling vervulde. Nu is hij dus de nieuwe CEO van Alpine, waarmee Rossi de rol vervult die eigenlijk leek weggelegd voor Abiteboul. Hij zal vooral bezig zijn met het opbouwen van het merk Alpine, maar overziet dus ook het F1-team en de motorfabriek in het Franse Viry.

Laurent Rossi, CEO Alpine Photo by: Alpine

Recent legde Rossi uit hoe het F1-team van Alpine organisatorisch is opgebouwd: “Marcin is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het chassis en de krachtbron, dus hij coördineert de ontwikkeling van de auto. Davide is de racing director”, zei hij. Het duo wordt gezamenlijk als eindverantwoordelijk gezien voor de prestaties van het team. Desondanks benadrukt Rossi dat er voor de medewerkers in praktijk weinig verandert. “De rest van het team rapporteert via de bestaande structuur bij Marcin in Enstone en bij mij in Viry. Die situatie is iets anders omdat het een motorfabrikant is. Verder blijft de rest zoals het vorig jaar was.”

Rossi houdt er een duidelijke filosofie op na voor zijn werkzaamheden: zoveel mogelijk delegeren naar kandidaten die daar het meest geschikt voor zijn. “Ik heb in het leven geleerd dat je niets alleen doet. Om in een omgeving te kunnen gedijen heb je veel kwaliteiten, uithoudingsvermogen en skills nodig. De F1 staat als omgeving enorm onder druk, dus je hebt een sterk team nodig.” De ervaring van Brivio als teammanager komt daarbij goed van pas volgens Rossi, die zelf vooral een ondersteunende rol voor zich ziet weggelegd. “Ik manage iedereen richting één simpel doel, maar ik geef ze alle steun, ongeacht dat logistiek, materieel of intellectueel is. Omgeef jezelf met de groten, op die manier kan je gedijen. Ik hoop dat dit is wat ik heb gedaan.”

Budkowski brengt ervaring met succes bij Ferrari

Budkowski beschikt intussen over een mooi CV met belangrijke rollen bij de F1-teams van Ferrari en McLaren, alvorens hij naar de FIA vertrok. Hoewel hij daar een andere kijk op de sport opdeed, besloot hij terug te willen keren naar een team en in 2018 volgde de stap naar Renault. Daar ging hij gaandeweg een steeds belangrijkere rol vervullen naast Abiteboul. Dat gold vooral tijdens de coronapandemie, waardoor het voor Abiteboul lastiger werd om tijd door te brengen in Enstone. Als engineer was hij betrokken bij de successen van Ferrari tussen 2000 en 2004, evenals namen als Mattia Binotto en James Allison. “Onderdeel zijn van zo’n succesvolle organisatie is iets wat je je herinnert. Je herinnert je welke dingen we goed deden en ik haal daar in mijn huidige managementrol ook inspiratie uit om een zo sterk mogelijk team op te bouwen”, aldus Budkowski.

Marcin Budkowski, uitvoerend directeur Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Het verdelen van de verantwoordelijkheden op het circuit en in de fabriek met Brivio ziet Budkowski als logisch vanwege de drukke kalender voor 2021, het bouwen van een geheel nieuwe auto voor 2022 en de logistieke problemen die COVID-19 creëert. “De laatste drie jaar ben ik al gestationeerd in Enstone en ik zal leiding blijven geven aan alle afdelingen die daar bij het raceteam horen”, stelt hij. Alles wat op het circuit gebeurt, evenals het managen van de rijders, legt hij in handen van Brivio. “We hebben 23 races, dat worden er mogelijk 25 in de toekomst. Daarnaast zijn er ook beperkingen door COVID, die mogelijk leiden tot quarantaines. In deze omstandigheden is het managen van een team en alle races bijwonen heel, heel moeilijk.”

Brivio niet eerste manager met ervaring buiten F1

Brivio gaat voor Alpine dus naar de races, waar hij leiding geeft aan het raceteam. Afgelopen jaar behaalde hij als teammanager met Suzuki de eerste wereldtitel van het merk in de MotoGP sinds 2000, maar hij werd door Alpine dus weggelokt bij de tweewielers. Een opvallende keuze van het Franse merk, maar niet geheel vreemd. In meerdere takken van autosport kunnen namelijk goede managers gevonden worden. Kijk naar McLaren, dat Seidl na zijn avontuur met Porsche in het WEC oppikte. Haas-teambaas Steiner heeft een achtergrond in de rallysport, evenals mensen als Jean Todt en David Richards. Of wat te denken van Flavio Briatore, die de F1 betrad als marketingman in de kledingindustrie. Mannen als Christian Horner en Fred Vasseur volgden een gebruikelijkere route door eerst teams te managen in lagere raceklassen, gevolgd door een avontuur in de F1.

Het takenpakket van Brivio beperkt zich tot de gebeurtenissen op het circuit. “Mijn rol is dat ik verantwoordelijk ben voor wat er op het circuit gebeurt. Dus als we hier zijn voor een raceweekend, dan zorg ik ervoor dat we alles hebben wat nodig is om te presteren, dat de coureurs blij en op hun gemak zijn, dat ze hebben wat ze nodig hebben en dat ik luister naar hun vragen en klachten”, maakt hij duidelijk. “Dat is dus een grote verantwoordelijkheid die veel druk met zich meeneemt. Wat we dan willen proberen is om in alle aspecten en alle situaties efficiënt te zijn, zowel thuis als op het circuit. Dat is het idee erachter.”

Davide Brivio Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bij Alpine is Brivio bovendien in een veel grotere operatie terechtgekomen, maar de afbakening van de taken houdt in dat hij, in tegenstelling tot zijn tijd bij Suzuki, niet op alle vlakken betrokken is. “De organisatie was bij Suzuki kleiner. Hier zijn ze op alle vlakken goed georganiseerd. Hiervoor was ik naast verantwoordelijk ook operationeel. Hier kan je rekenen op een goede operationele staf en georganiseerde kantoren. Ik ben onderdeel van het management en in die rol heb ik met Laurent en Marcin de verantwoordelijkheid om de operatie te runnen. Als het tijd is om besluiten te nemen en strategieën uit te zetten, dan moet het management voorbereid zijn.”

Communicatie sleutel tot succes voor Alpine

Maar hoe gaat het verlopen met de nieuwe structuur? Het team heeft daar nog geen antwoord op, ook omdat Brivio pas tijdens de test in Bahrein een goede kans kreeg om naar de renstal te kijken. Alles zal vallen en staan met goede communicatie tussen Brivio, Budkowski en hun directe baas Rossi. De relaties kunnen mogelijk onder druk komen te staan als de start van het seizoen magertjes verloopt, maar anderzijds kan een goede start juist helpen met het opbouwen van vertrouwen in het nieuwe management. Daarnaast dient Brivio de teruggekeerde Fernando Alonso, die altijd hoge verwachtingen heeft, te vriend te houden. Daarbij verwacht hij overigens geen problemen.

“Ik vind hem een heel normale gast”, zei hij over de tweevoudig wereldkampioen. “Hij is extreem gemotiveerd en wil koste wat kost alles vinden om het maximale uit de auto en het team te halen. Hij komt niet zomaar terug om gewoon een auto te besturen, maar om goede resultaten te halen, tevreden te zijn. Hij is behoorlijk veeleisend, maar daar hou ik van. We hebben een coureur nodig die graag alles samen wil laten komen om voor het maximale te gaan, dus ik verwelkom deze houding en aanpak. Natuurlijk gaan we proberen zo goed mogelijk samen te werken om zijn kwaliteiten en potentie te benutten.”