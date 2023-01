Hoe Vasseur de strategische problemen van Ferrari wil oplossen

Toen Ferrari in december de balans opmaakte na afloop van het Formule 1-seizoen, was er niet veel voor nodig om te constateren dat de strategie een van de zwakke punten is geweest voor de renstal uit Maranello. Van de blunder die ervoor zorgde dat het team niet won in Monaco, tot het besluit om Charles Leclerc in Silverstone niet te stoppen, tot de bizarre bandengok tijdens de kwalificatie in Brazilië. Het was een terugkerend thema in het afgelopen seizoen. De suggestie werd gewerkt dat Ferrari de strategische kopstukken zou moeten ontslaan, maar toenmalig teambaas Mattia Binotto was op dat vlak terughoudend. Hij was van mening dat het overdreven was hoe de beslissingen van Ferrari onder het vergrootglas lagen ten opzichte van de andere teams. Ook vond hij het niet terecht dat de strategische kopstukken van Ferrari de schuld kregen. Beslissingen kunnen immers alleen maar gebaseerd worden op de informatie die op dat moment beschikbaar is.

Bijvoorbeeld: een gebrek aan data over de slicks-delta in Monaco, op Interlagos heerste er totale rust op de pitmuur toen er gereageerd moest worden op het weer. Binotto zag geen reden om zaken te veranderen, maar dat kwam hem duur te staan. De Italiaan werd uit zijn functie ontheven en Ferrari vond in Frederic Vasseur alweer de vijfde teambaas sinds het behalen van de laatste wereldtitel in 2008. De Fransman moet Ferrari het laatste zetje in de juiste richting geven richting nieuw succes en de strategie is daarin een belangrijke factor. In eerste instantie gingen er geruchten dat Vasseur de strategische afdeling van Ferrari flink overhoop zou halen, maar hij heeft gekozen voor een andere aanpak. Hij gelooft, net als Binotto, dat het verkeerd is om de verantwoordelijkheid voor strategische fouten in de schoenen van een individu te schuiven.

Onderzoek

Vasseur is van mening dat andere factoren een rol speelden bij de fouten die gemaakt werden bij Ferrari. Die fouten komen niet voor rekening van het individu, maar op de infrastructuur. “Wanneer je praat over de strategie of aerodynamica, moet je altijd voorkomen dat de focus ligt op de top van de piramide”, zegt Vasseur. “Heel vaak, zeker wanneer je het hebt over strategie, gaat het meer om de organisatie dan de man die op de pitmuur zit. Ik probeer te ontdekken wat er vorig jaar gebeurd is toen er fouten gemaakt werden. En op basis daarvan kan ik besluiten of het een organisatorische fout was of dat de communicatie een rol speelde.”

Eén van de opties, denkt Vasseur, is dat de communicatielijnen bij Ferrari te complex waren en dat er te veel opties mogelijk waren: “Op de pitmuur is de communicatie en het aantal betrokken mensen vaak het grootste probleem”, zegt hij. “Als je dit bespreekt met te veel mensen, dan krijg je uitkomst van de discussie pas als de auto in de volgende ronde zit. Je moet een duidelijke flow hebben, de communicatie moet duidelijk zijn met de juiste mensen op de juiste positie. Dat is iets waar we aan werken.”

Vasseur vindt het wat dat betreft te vroeg om de structuur van het team direct aan te passen. “Het zou arrogant zijn om de technische organisatie na twee weken al overhoop te gooien”, zegt hij. “We praten erover om te begrijpen hoe we het systeem kunnen verbeteren, waar de zwakheden zitten en hoe we het beter kunnen doen. Dat is een doorlopend proces en om daar nu al grote stappen in te zetten zou niet logisch zijn. Ik heb vertrouwen in mijn mensen en ik doe mijn best voor hen zodat ze kunnen werken in de beste omstandigheden. Na een paar weken of maanden zullen we actie ondernemen als het niet werkt, maar ik vertrouw ze.”