Toen Rubens Barrichello in 2000 bij Ferrari kwam, had de Braziliaan een goede reputatie in de paddock. De uit Sao Paulo afkomstige coureur had al een handvol podiumplekken gescoord, maar een F1 Grand Prix winnen was nog niet voor hem weggelegd. Hierdoor was het voor Barrichello een logische keuze om voor de snelle Ferrari-renstal te gaan rijden.

En hoewel Barrichello tussen 2000 en 2004 negen keer wist te winnen voor het Steigerende Paard, kon hij nooit met zijn teamgenoot Michael Schumacher strijden om de wereldtitel. Erger nog, bij verschillende gelegenheden was hij het slachtoffer van teamorders die zijn status als 'nummer twee' versterkten, met als meest treffende voorbeeld de overwinning die hij opgaf in de laatste meters van de GP van Oostenrijk in 2002. Toch bleef Barrichello de Scuderia zes seizoenen trouw. Zijn laatste contract met het Italiaanse team had dat aantal moeten verhogen naar zeven, met het seizoen 2006 erbij, maar intern bij de renstal was er iets gebeurd waardoor de Braziliaanse rijder naar eigen zeggen niet kon blijven,

"Honda benaderde me in 2005 en ik vertelde hen dat ik niet kon [tekenen]. Ik had een contract met Ferrari voor 2006," legde Barrichello uit in een interview met de officiële website van de Formule 1. "Maar er gebeurde iets [bij Ferrari] in het midden van het jaar, en op een dag zal ik erover schrijven in mijn boek! Ik vond het maar niks. Ik zei: 'Ik zie dat jullie me niet de vrijheid geven om te racen. Ik heb zes jaar gewacht en ik bedank jullie hartelijk, maar ik wil het contract verscheuren."

Het laatste seizoen van Barrichello bij Ferrari was misschien wel zijn moeilijkste.

Contract duurde lang

Het avontuur met Honda duurde drie seizoenen en resulteerde in één podiumplaats, die behaalde de Braziliaan met een lastige auto tijdens een regenachtige GP van Groot-Brittannië in 2008. Aan het einde van datzelfde jaar bracht de verrassende terugtrekking van de Japanse fabrikant Barrichello's carrière en die van zijn teamgenoot Jenson Button serieus in gevaar. Er werd gedacht dat de Braziliaan zijn helm aan de wilgen moest hangen zonder nog eens plaats te nemen op het hoogste treetje van het podium.

"Het was de moeilijkste periode uit mijn carrière", vertelt Barrichello over die tijd. "Na 2008 had ik drieënhalve maand geen contract. Ik belde Ross [Brawn] elke week en toen zei hij tegen me: 'Oké Rubens, ik weet hoe goed je bent, maar ik heb op dit moment geen geld. Hou vol, blijf racen en ik bel je'. Mijn familie en vrienden dachten dat ik gek was. Er werd veel geroddeld over mensen die in aanmerking kwamen voor het stoeltje, maar ik bleef geloven dat het zou gebeuren. Toen kwam het telefoontje."

In maart 2009, slechts een paar weken voor de start van het kampioenschap, kondigde Ross Brawn de overname aan van de Honda-structuur. Het team werd omgedoopt tot Brawn GP. De auto, aangedreven door een Mercedes-motor, was klaar om het circuit op te gaan en werd toevertrouwd aan Button en Barrichello. Voor de Braziliaanse coureur een opluchting, want landgenoot Bruno Senna werd veelvuldig gelinkt aan het stoeltje.

De Paulista gaat dieper in op hoe de overname voor hem verliep: "Ik was in Brazilië toen Ross me belde en vroeg: 'Kun je hier op vrijdag komen?' Ik antwoordde: 'Zelfs als ik er naartoe zwem, zal ik er op vrijdag zijn!' Ik tekende het contract dat elke vier races kon worden verlengd. Als er iemand met veel geld was gekomen, was Ross misschien gedwongen om me te vervangen."

Button en Barrichello genoten van hun seizoen bij Brawn.

Sprookjesseizoen

Het werd een waar sprookjesseizoen voor BrawnGP. De Brawn BGP001 bewees meteen competitief te zijn. Al tijdens de eerste race van het seizoen in Melbourne stonden beide auto's op de voorste startrij. Button won, en naast die race won hij ook in Maleisië, Bahrein, Spanje, Monaco en in Turkije. Barrichello mocht de eerste prijs in ontvangst nemen in Valencia en Monza. Een onverwachte wending van de carrière van de Braziliaan, meer dan drie jaar na zijn abrupte vertrek bij Ferrari.

"Jenson reed [de auto] als eerst. Ik ging daarna in de auto zitten en vroeg hem hoe het was. Hij antwoordde: 'We gaan dit jaar plezier maken'. Ik herinner het me alsof het gisteren was. Ik heb echt genoten van het rijden in die auto", zegt Barrichello over de jaargang bij Brawn. "Die twee [gewonnen] races, Valencia en Monza, waren moeilijk om te winnen. We hadden verschillende strategieën om dat voor elkaar te krijgen. Dat [het lukte] was heel belangrijk voor me. Winnen op Monza, zonder rode auto, en alle mensen in het rood onder het podium zien staan, maakte me erg trots."