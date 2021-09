Hoe Ricciardo een herstart van de Dutch GP wist te voorkomen

Daniel Ricciardo mocht de Grand Prix van Nederland zondag vanaf de tiende plaats starten, maar een probleem met de rechter koppelingshendel aan zijn stuur leek roet in het eten te gooien. Op onboardbeelden is te zien dat de Australiër vlak nadat hij z'n auto in de startbox parkeert, met zijn linkerarm begint te zwaaien om de officials erop te attenderen dat hij een probleem heeft. Tegelijkertijd zegt hij over de boordradio tegen zijn team. “Ik krijg de eerste versnelling niet te pakken. Hij ging in de anti-stall.”

De start hoefde echter niet afgeblazen te worden omdat het team de tegenwoordigheid van geest had om Ricciardo er op te wijzen dat hij ook met links kon opschakelen. Alle sturen van Formule 1-wagens hebben twee koppelingshendels (links en rechts aan het stuur), waarvan de coureurs altijd slechts één kant gebruiken, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Ricciardo was dus gered, maar het was wel even spannend. “Er was wat stress bij de start”, zei hij tegen Motorsport.com. “We hebben twee koppelingshendels. Je hebt je voorkeur en als je rechtshandig bent, kies je waarschijnlijk de rechterhand om een start mee te doen. Die koos er echter voor om niet mee te werken. Dus ik stond op de grid te stressen, omdat hij niet aansloeg. Ik dacht dat ik een probleem had met de versnellingsbak. Ik zwaaide met mijn handen en dacht dat ik van de grid getrokken moest worden. En toen probeerde ik de linker, zette ‘m in z’n één en het werkte.”

Inmiddels heeft Ricciardo zich voorgenomen om wat vaker te oefenen met links schakelen. “Dat zou ik moeten doen. Ik denk dat je in Monaco gedwongen wordt om het bij het verlaten van de pits te doen, omdat je de andere kant opdraait. Dus het is makkelijker met je linkerhand, zoals het draaien van het stuur. Maar ik zal nog een paar keer oefenen.”

Uiteindelijk finishte de McLaren-coureur zondag buiten de punten. Hij werd in Zandvoort elfde, maar dat kwam vooral door de teamstrategie. “We probeerden een strategie om het team te helpen, Lando daarmee te helpen. Ik denk dat we het geprobeerd hebben. Maar ik denk niet dat het werkte. Dus we zullen natuurlijk proberen dat nu te analyseren, en kijken wat we beter hadden kunnen doen.”