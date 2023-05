Hoe Alpine F1 de stap naar de top wil maken

Alpine CEO Laurent Rossi liet in de aanloop naar de Grand Prix van Miami in niet mis te verstane bewoordingen weten wat hij vindt van de huidige vorm van zijn Formule 1-formatie. De Fransman noemde de renstal ‘amateuristisch’ en ‘de investering niet waard’. Achter de schermen wordt hard gewerkt om het tij te keren. Zo is er recentelijk akkoord gegeven voor een nieuwe, hypermoderne simulator. De faciliteit moet in 2025 in gebruik zijn. Ook is er een nieuwe head of simulation aangetrokken. De huidige sim van Alpine is zo’n twintig jaar oud. Teambaas Otmar Szafnauer vertelt: “Met de perfecte simulatietools, of iets wat daar dicht bij in de buurt komt, begin je al vrij dicht bij het optimum aan een raceweekend. We hebben mensen aangetrokken om ons te helpen de ronden in de sim accurater te maken. Hoe beter het werk voordat je naar het circuit gaat, hoe dichter bij het uiteindelijke resultaat.”

Aero-specialisten

De formatie is de afgelopen jaren flink gegroeid, sinds moedermaatschappij Renault in 2016 de touwtjes weer in handen nam. Desondanks zit het F1-team nog altijd niet aan het maximale personeelsbestand. Szafnauer wijst naar Aston Martin, dat veel personeel rekruteerde bij Mercedes en Red Bull Racing om de ontwikkeling te versnellen. “Je wilt het proces verkorten. Red Bull heeft een team met 50 aerodynamici. Dat is niet slechts één persoon. Maar de persoon die boven die vijftig staat, die kent alle ideeën. Dus als je hem weghaalt, heeft hij al die ideeën in zijn hoofd. Vervolgens heb je nog steeds 50 personen onder hem nodig om de ontwikkeling voort te zetten. Red Bull heeft dus 50 personen, wij hebben er 38 en we willen groeien naar 45. We hebben dus nog ruimte voor zeven of acht senior aerodynamici. We hebben ruimte.”

Investeringen

Renault is volledig gecommitteerd aan de Formule 1. Desondanks gaan er geruchten dat er een externe partij flink wil investeren in het team. De Amerikaanse automotive retailer AutoNation wordt genoemd. De partij zou zich willen inkopen. Het is dan ook geen toeval dat Alpine CEO Rossi en Renault CEO Luca de Meo afgelopen week aanwezig waren bij de Grand Prix van Miami, waar AutoNation een van de hoofdsponsors was. Szafnauer: “Ik ben niet direct betrokken bij een aandelenverkoop. Zodra dat gebeurt, wordt dat aangekondigd. Het mooie is dat er mensen geïnteresseerd zijn. En als we een dergelijke investering ontvangen, komt er een flinke injectie voor de infrastructuur.”