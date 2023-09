Hoe de aangepaste lay-out in Singapore de banden en remmen helpt

Vanwege de verbouwing van 'The Float' zijn vier bochten van bijna 90 graden richting het einde van de ronde in Singapore dit seizoen verdwenen. De Formule 1 rijdt normaliter onder de tunnel door bij The Float, maar nu wordt die hele sectie overgeslagen en volgt er na bocht 14 enkel een knik waar de coureurs vol gas doorheen kunnen om door te gaan naar de 'nieuwe' bocht 16, de chicane voordat de coureurs door de dubbele linker naar start/finish gaan.

De inkorting van de baan zorgt niet alleen voor drastisch snellere rondetijden, ook zorgt een mindering in scherpe bochten voor minder druk op de banden en remmen. Daardoor moeten de coureurs hun banden veel langer in leven kunnen houden, ook over één ronde in de kwalificatie. "Ik denk dat het makkelijker wordt voor de banden omdat alle rem- en tractiezones en de bandenslijtage die daarbij komt kijken allemaal iets minder moeten zijn", zegt Aston Martins performance director Tom McCullough tegen Motorsport.com. Hij legt uit dat er normaliter 'niet veel hersteltijd' was voor de banden door die laatste sector, die veel van de banden vergde. "Dit zorgt ervoor dat ze een beetje gekoeld kunnen worden, je banden zullen in de laatste paar bochten niet zo slecht zijn. Wat betreft de banden maakt dit het leven dus makkelijker. Je zult waarschijnlijk nog steeds maximale downforce rijden vanwege de rest op dit circuit, dus dat gaat niet echt al te veel veranderen."

Bij Williams heeft head of vehicle performance Dave Robson er vertrouwen in dat de aanpassingen in het voordeel zijn van de FW45, aangezien deze beter gaat op circuits waar hoge snelheden bereikt worden. "De verandering in de lay-out helpt ons waarschijnlijk omdat er vier bochten weg zijn gehaald", legt Robson uit. "Maar ik denk dat het de aard van het circuit serieus zal veranderen. Niet zozeer qua downforce, maar qua remmen, wat daar altijd moeilijk is. De energie die de remmen te verwerken krijgen, de slijtage van de achterbanden... Het is altijd echt moeilijk tegen de tijd dat we bij de laatste sector komen. Het verandert voor iedereen behoorlijk veel aan het baankarakter dat die bochten in dat deel van de baan zijn weggehaald. Hopelijk speelt dat iets meer in op de sterke punten van deze auto."

Volgens Alpine-coureur Esteban Ocon kan de nieuwe bocht 16 nu zelfs een inhaalmogelijkheid creëren. "Het is zeer goed nieuws", zei de Fransman over de veranderingen aan de lay-out. "Op een baan waar je niet per se geniet van het rijden, is het heel goed nieuws dat ze het veranderen. Hopelijk [helpt het bij het] inhalen, wat voorheen onmogelijk was. Ik ben er vrij zeker van dat we vanachter dichter bij kunnen komen en dat zal veel dingen veranderen." Een interessante bijkomstigheid van de kortere lay-out - de baan gaat van 5,063 kilometer naar 4,940 kilometer - is dat de teams minder tijd hebben voor strategische beslissingen in het geval van een safety car-fase. Daarnaast rijden de coureurs nu 62 ronden door de straten van Singapore, waar de hoge luchtvochtigheid en temperaturen altijd voor de nodige uitdaging zorgen.

Video: Een virtuele ronde over het aangepaste stratencircuit van Singapore