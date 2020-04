Mothers hide your daughters: Flavio Briatore wordt zeventig

Briatore's levensverhaal leest als een schelmenroman. De Italiaan heeft al een lange carrière van twaalf banen (ski-instructeur, restauranteigenaar, verzekeringsagent) en dertien ongelukken (duistere banden met de maffia, wat veroordelingen wegens fraude) achter de rug, als hij eind jaren tachtig door zakenpartner Luciano Benetton wordt aangesteld als commercieel directeur van het Benetton Formule 1-team.

Neus voor talent

De 40-jarige Briatore heeft tot die tijd nog nooit een Formule 1-race bijgewoond en ook geen verstand van autosport, maar wel een buitengewoon goede neus voor zaken en talent. Dat helpt als hij in 1990 definitief de sleutels van Benetton in handen krijgt. Hij haalt tabaksmerk Camel over om vanaf 1991 titelsponsor te worden, stelt Tom Walkinshaw en Ross Brawn aan als technische leiding en in datzelfde jaar behaalt hij zijn voorlopig grootste triomf door Michael Schumacher los te rukken uit de armen van Eddie Jordan.

Michael Schumacher, Benetton, Flavio Briatore Foto: Motorsport Images

Eerste wereldtitels

De impuls die Brawn en Schumacher het team geven, leidt in 1994 tot de eerste van zeven wereldtitels voor de Duitser en een tweede plaats in het constructeurskampioenschap voor Benetton. Maar het leidt ook tot controverse: de stal zou de regels hebben overtreden door illegaal gebruik te hebben gemaakt van traction control. Tot een veroordeling komt het nooit. En ook is er in Duitsland het incident met de brand aan boord van de auto van Jos Verstappen. Die zou zijn veroorzaakt door geknoei met het brandstofvulsysteem.

Brand bij pitstop Jos Verstappen, Benetton Foto: Motorsport Images

Het zal Briatore worst zijn: de flamboyante Italiaan heeft her en der wat zaadjes geplant en zijn invloed in de paddock uitgebreid. Zo heeft hij even een belang in Minardi, maar vooral zijn investering in Ligier is interessant. De overname levert hem in 1994 namelijk niet alleen een volledige renstal op, maar vooral een complete set aan Renault V10-motoren die hij een jaar later achter in de Benettons legt. Het leidt tot nieuwe successen; Schumacher wint in 1995 niet alleen zijn tweede wereldtitel, maar Benetton en Briatore pakken ook voor het eerst de constructeurstitel. Schumacher is echter klaar met het team en verkast met Brawn naar Ferrari.

Onverwachts succes met Ligier

Briatore heeft Ligier dan al doorgeschoven naar zijn technische man Walkinshaw, maar die besluit op het laatste moment met Arrows in zee te gaan. Ligier is nu weer in handen van Briatore en dat levert nieuw succes op. Het team verrast in 1996 door met Olivier Panis de Grand Prix van Monaco te winnen. Briatore heeft genoeg gezien en verkoopt het team met een flinke winst aan Alain Prost. De Italiaan concentreert zich nu weer volledig op Benetton, maar dat team zakt na het vertrek van Brawn en Schumacher steeds verder weg en eind jaren negentig ontslaat de directie hem.

Olivier Panis, Flavio Briatore, Pedro Diniz, Ligier Foto: Sutton Images

Nieuwe titels

Briatiore is even de baas van Supertec dat motoren levert aan verschillende Formule 1-teams, maar als Renault in 2000 Benetton inlijft en als fabrieksteam op de grid zet, keert de Italiaan terug op de pratt perch. Briatore ‘scout’ Fernando Alonso, parkeert hem eerst bij zijn vrienden van Minardi en haalt hem in 2003 naar Renault. De combinatie is buitengewoon succesvol. In 2005 en 2006 wordt Alonso wereldkampioen en ook worden die jaren twee constructeurstitels veroverd.

Briatore heeft het ‘m weer geflikt, maar opnieuw laat een wereldkampioen hem in de steek: Alonso gaat in 2007 naar McLaren, waar hij het onderspit delft tegen Lewis Hamilton. Een jaar later keert hij met hangende pootjes terug in de schoot van Briatore.

Einde Formule 1-carrière

Wat dan volgt is het begin van het einde voor Briatore in de Formule 1. Renault staat er in 2008 niet best voor: de teambaas eist in Singapore een overwinning. Hij beveelt tweede coureur Nelsinho Piquet om zijn auto opzettelijk in de muur te parkeren en zo Alonso een kans te geven op de overwinning. Het snode plan lukt, maar een jaar later praat Piquet zijn mond voorbij en is het einde verhaal voor Briatore. Crashgate is geboren en de Italiaan wordt met pek en modder uit de Formule 1 gegooid.

Van playboy tot clubeigenaar

Buiten de sport gedijt Briatore echter ook prima: hij heeft relaties met supermodellen Naomi Campbell, Heidi Klum en Elisabetta Gregoraci en is eventjes mede-eigenaar van voetbalclub Queens Park Rangers. Ook bestiert hij een kledingmerk en enkele horecagelegenheden en clubs.

Als zijn ban uit de Formule 1 wordt opgeheven is er even sprake van een terugkeer als teambaas, maar Briatore heeft daar geen trek meer in. Zelfs een vermeend aanbod van Ferrari legt hij naast zich neer. Wel wordt hij weer in genade aangenomen in de piranhaclub, het selectieve groepje van intimi rondom F1-supemo Bernie Ecclestone en ook vandaag de dag is hij met zijn zeventig jaar nog steeds een graag geziene gast in de paddock.