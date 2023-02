Marko over toekomst AlphaTauri: “Het is aan de aandeelhouders”

Het nieuwe management van Red Bull - na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz in oktober vorig jaar - vindt volgens Auto, Motor und Sport dat AlphaTauri te veel geld kost. Het Duitse medium schrijft dat Red Bull twee opties in gedachten zou hebben voor de formatie van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda: een efficiëntere manier van werken óf het team verkopen.

Helmut Marko wil er niet te veel over kwijt. “Over het algemeen reageren we niet op geruchten”, zegt hij bij Sky Sport Deutschland. Toch treedt Marko enigszins in detail. “Het is begrijpelijk dat AlphaTauri niet tevreden kan zijn met wat het vorig jaar heeft gepresteerd: de negende plek bij de constructeurs. Maar een dergelijke beslissing is volledig aan de aandeelhouders. Op dergelijke geruchten gaan we niet uitgebreid reageren.”

Het hoofdkwartier van AlphaTauri staat in het Italiaanse Faenza, maar de aerodynamische afdeling bevindt zich in Groot-Brittannië. Die manier van werken lijkt efficiënter te kunnen. Een optie is om het hele team naar Groot-Brittannië te verhuizen, zodat ook nauwer kan worden samengewerkt met het in Milton Keynes gevestigde Red Bull Racing. “Je denkt na over hoe je de efficiëntie kan verbeteren”, vervolgt Marko. “Als je een team hebt dat het kampioenschap wint, terwijl het andere team rond P9 bivakkeert, dan lijkt de synergie niet optimaal te zijn.”

Gevraagd naar de mogelijke verkoop van AlphaTauri, antwoordt Marko: “Het algehele resultaat is niet bevredigend. Onze aandeelhouders zullen, als goede zakenmensen, de juiste beslissing nemen. AlphaTauri is onderdeel van onze filosofie. Sebastian Vettel en Max Verstappen zijn via AlphaTauri gekomen. Maar als het team niet optimaal presteert, dan helpt dat niet. Dan kijkt men ernaar, dat is meer dan logisch.”

Video: Nyck de Vries na de F1-testdagen in Bahrein