Sebastian Vettel werkt in Abu Dhabi zijn laatste race als Formule 1-coureur af. Met 53 overwinningen en vier wereldtitels geldt hij als een van de succesvolste F1-rijders ooit en tot nu toe is hij ook het succesvolste product van het opleidingsprogramma van Red Bull. In 1998 werd de Duitser door Helmut Marko naar het Red Bull Junior Team gehaald en met steun van de energiedrankjesgigant promoveerde hij vanuit de karts, via de Formule BMW en Formule 3 naar de Formule 1. Vettel reed uiteindelijk anderhalf seizoen voor Toro Rosso, om daarna zes jaar uit te komen voor Red Bull Racing. In die periode pakte hij ook zijn vier wereldtitels.

Aan de vooravond van Vettels laatste F1-race blikt Marko terug op de carrière van de 35-jarige coureur, die als een alom geliefd figuur uit de paddock vertrekt. "Hij was een geweldige persoonlijkheid, dat mag je niet onderschatten", zegt de 79-jarige Red Bull-adviseur over de reputatie van Vettel. Hij vindt eveneens dat Vettel in de basis nog altijd de kwaliteiten heeft om in F1 tot de absolute top te behoren. "Als hij gemotiveerd is, dan zou hij absoluut nog steeds een topcoureur zijn. Je moet het echter respecteren als iemand andere intenties of een andere houding heeft, maar ook als diegene iets anders wil doen in het leven."

Zelf heeft Vettel de deur naar een terugkeer in de Formule 1 nog niet helemaal gesloten, maar Marko verwacht niet dat hij ooit nog terugkeert in de sport als coureur, maar ook niet als presentator of commentator. "Ik denk niet dat hij terug gaat komen en ik denk ook niet dat we hem hier met een microfoon in zijn hand gaan zien. Dat denk ik eerlijk gezegd niet", aldus Marko, die tegelijkertijd meent dat Vettel wel geschikt zou zijn voor een rol in het management van een F1-team. "Misschien bij Ferrari, waar momenteel veel speculatie over is. Het is echter te moeilijk om zonder enige training meteen zo'n belangrijke baan op je te nemen."

Indrukwekkende prestatie toekomstig Super Formula-rijder Lawson in VT1

Daar waar Vettel zijn F1-carrière in Abu Dhabi gaat beëindigen, hoopt Liam Lawson binnen nu enkele jaren juist de stap omhoog te maken. Vrijdag kreeg de Nieuw-Zeelander de kans om tijdens de eerste oefensessie in Abu Dhabi in de RB18 van Max Verstappen te stappen. Hij maakte daarbij een heel solide indruk, want na goede tijden op de harde band klokte hij uiteindelijk op softs de derde tijd. Daar was Marko erg tevreden mee. "Lawson had de missie om niks verkeerd te doen, want dit is de auto van Max. Hij heeft het solide gedaan, zonder onzekerheid en met wat reserve. Het was dus een indrukwekkend optreden", concludeert Marko.

Volgend jaar moet Lawson echter nog toekijken tijdens de raceweekenden van de Formule 1. Het beschikbare plekje bij AlphaTauri wordt in 2023 opgevuld door Nyck de Vries en dus is er voor hem geen plek. Marko verklapt in Abu Dhabi dat Lawson volgend jaar niet terugkeert in de Formule 2. "Helaas was Lawson in Formule 2 niet zo succesvol als gehoopt, maar hij heeft al een goede run gehad in de AlphaTauri", legt Marko uit. "Hij heeft potentie, maar hij moet simpelweg... Hij gaat volgend jaar Super Formula rijden in Japan, daarnaast is hij reservecoureur voor Red Bull en AlphaTauri. Het is dus aan hem om daar de volgende stap te zetten."

Lawson rijdt bijna pitbox Red Bull voorbij tijdens VT1