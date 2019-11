Marko: "Hebben vertrouwen in Gasly nooit verloren"

Volgens Marko is Pierre Gasly teruggeplaatst naar Toro Rosso om de druk van zijn schouders te halen. Had het management dat niet gedaan, dan was de Franse coureur nooit meer zo sterk teruggekomen na zijn moeilijke eerste seizoenshelft bij Red Bull Racing. Hij had toen veel moeite met de RB15 en het tempo van de mannen voorin en eindigde zelfs geregeld achter teams als McLaren en Alfa Romeo.

Na Hongarije was de maat vol, toen hij opnieuw achter een wagen uit het middenveld finishte en op een ronde werd gezet door teamgenoot Max Verstappen. De vechtlust van Gasly leek verdwenen, maar sinds de zomerstop heeft hij zich weer teruggeknokt en zich van zijn beste kant laten zien. De tweede plek in Sao Paulo is wat dat betreft zijn hoogtepunt van het jaar.

'Hij heeft zich weer herpakt en nu zien we de echte Pierre", vertelde Marko aan Motorsport.com. "We hebben altijd in hem geloofd. Het [wisselen met Albon] was positief voor hem, anders denk ik dat hij bij Red Bull nooit zou zijn hersteld." Naast Gasly was ook de vorm van Albon, Verstappen en Kvyat bemoedigend voor Marko. "Max deed het perfect, zijn inhaalacties waren ongelooflijk. Albon deed het ook heel goed tot hij eraf ging. Het laat dus zien dat ons programma werkt en we zijn erg enthousiast over volgend jaar."

Toro Rosso-teambaas Franz Tost gaf toe dat het voor Gasly lastig was om een stap terug te doen naar het juniorteam halverwege het jaar. "Het ging hem niet makkelijk af, maar hij heeft teruggeslagen. Ik denk dat Pierre zich vanaf het begin op zijn gemak voelde in de wagen en het team [van Toro Rosso]." Tost prees zijn pupil voor zijn slimme aanpak van de race op Interlagos, ondanks dat hij onder druk stond van de Alfa Romeo's. "Hij deed het fantastisch. Wat betreft het bandenmanagement wist hij hoe hij moest rijden, zonder het rubber te oververhitten. Hij had de snelheid constant onder controle. Als Kimi begon te pushen, reageerde hij de ronde erop door een of twee tienden sneller te gaan. Het gat groeide daardoor steeds wat verder, tot meer dan vijf seconden. Het gaf hem voldoende ruimte om de race te controleren."

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper