In de eerste vijf Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2022 staken Ferrari en Red Bull Racing met kop en schouders boven de concurrentie uit. Ferrari was vanaf de start van de wintertests in Barcelona al snel met de F1-75, die vooral tijdens de races in Bahrein en Australië iets sterker leek dan de RB18 van Red Bull. De Oostenrijkse renstal introduceerde tijdens de wintertest in Bahrein al de eerste upgrade en kwam ook tijdens diverse races al met nieuwe onderdelen op de proppen, terwijl Ferrari vertrouwde op het leren kennen van het huidige pakket om meer snelheid te vinden. In Imola en Miami bleek de RB18 van Red Bull echter weer de te kloppen auto.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto beargumenteerde na afloop van de Grand Prix van Miami dat Red Bull door de diverse upgrades nu een paar tienden sneller is dan Ferrari. Wel wijst de Italiaan naar het budgetplafond: “Op een gegeven moment moet Red Bull stoppen met de ontwikkeling omdat er een budgetplafond is. Zo niet, dan snap ik niet hoe ze dit voor elkaar krijgen”, zei hij. De F1-75 wordt in Barcelona voor het eerst dit jaar voorzien van een grote upgrade, wat een antwoord moet vormen op de ontwikkelingen van Red Bull. Ferrari wil de achterstand inlopen, maar dat is buiten de plannen van de concurrent gerekend: “Wij komen daar ook met nieuwe onderdelen, waarmee we eindelijk ons optimale gewicht gaan bereiken. Tot nu toe zaten wij redelijk ver boven het vereiste minimumgewicht van 798 kilogram”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko bij F1-Insider.

Hoewel Binotto er dus van overtuigd is dat Ferrari momenteel licht in het nadeel is ten opzichte van Red Bull, ziet Marko dat anders. Hij verwacht dat – net als tijdens de eerste races van het seizoen – de doorslag wordt gegeven door welk team de beste balans weet te vinden in de loop van de raceweekenden. “Ferrari en wij staan op gelijke hoogte. In de toekomst wordt het verschil gemaakt door wie het meeste uit het pakket haalt op ieder circuit”, zegt de Oostenrijker. Het overschrijden van het budgetplafond sluit hij in ieder geval uit. “We kijken nog steeds uit naar het grote gevecht en we vertrouwen volledig op de FIA, die garandeert dat alles goed verloopt.”

Tim Coronel: "Verstappen houdt team scherp, om voor kampioenschap te kunnen gaan"