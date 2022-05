Verstappen schreef zondag de eerste Grand Prix van Miami op zijn naam nadat hij twee weken geleden ook al zegevierde in Imola. Het is een duidelijke indicatie dat Red Bull een voorsprong heeft genomen in de ontwikkelingsstrijd. Ferrari had in de eerste fase van het seizoen een duidelijke marge ten opzichte van de andere teams. Het team is tot nu toe niet met grote updates gekomen om de auto te verbeteren, maar gelooft dat het naar de langere termijn moet kijken.

Dat heeft alles te maken met het budgetplafond, dat voor dit jaar op 140 miljoen dollar is vastgesteld. Binotto denkt dat Red Bull in de beginfase van het seizoen agressief is omgesprongen met het ontwikkelingsbudget. In theorie zou het team daar aan het eind van dit seizoen de prijs voor moeten betalen, iets waar Adrian Newey eerder dit jaar al aan refereerde. Het is volgens Binotto in ieder geval een verklaring voor de ommezwaai in snelheid tussen de beide teams, maar denkt dat die voorsprong van Red Bull ook weer kan verdwijnen als Ferrari weer met nieuwigheden komt.

“Het is waar dat Red Bull de wagen behoorlijk verbeterd heeft sinds het begin van het seizoen, ze zijn met updates gekomen”, zegt Binotto. “Als ik kijk naar de laatste twee races, dan hebben ze misschien een paar tienden per ronde op ons gewonnen. Ik heb geen enkele twijfel dat we ook met updates moeten komen om dat tempo bij te kunnen benen. Ik hoop, ook omdat we te maken hebben met het budgetplafond, dat Red Bull op een gegeven moment stopt met ontwikkelen. Anders begrijp ik niet hoe ze dat kunnen doen.”

Ferrari komt tijdens de Spaanse Grand Prix met het eerste grote pakket om de F1-75 te verbeteren, Red Bull heeft veel van die veranderingen al toegepast in Imola. Het wordt direct een belangrijke graadmeter, vindt Binotto. “In de komende races is het onze beurt om de wagen zo goed mogelijk te ontwikkelen, we komen met updates”, geeft hij toe. “Het is geen verrassing dat we in Barcelona met een pakket komen dat heel belangrijk voor ons is. Zoals altijd proberen we een groot pakket te brengen, als het naar verwachting werkt kunnen we onze achterstand op Red Bull weer dichten.”

“We kunnen niet elke race met iets nieuws komen”

Ferrari heeft vijf races gewacht voor het introduceren van de eerste echte ontwikkelingen. Het is een teken dat het team heel selectief is met wat er voor de nieuwe wagen gemaakt heeft. Volgens Binotto komt dat door de financiële implicaties die het budgetplafond heeft op de vrijheid die teams hebben. “We hebben geen geld om elke race met updates te komen”, zegt hij. “Zo simpel is het. Niet vanwege onkunde, maar vanwege het budgetplafond. We moeten ons focussen op de zaken die wij het meest zinvol vinden en waar we het budget in kwijt kunnen.”

Gevraagd naar het plan van aanpak voor de rest van het seizoen, voegt de Italiaanse teambaas toe: “We doen geen uitspraken over wat we gaan doen.”