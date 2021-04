Marko maakt zich geen zorgen over betrouwbaarheid van Red Bull

Verstappen heeft op vrijdag belangrijke rijtijd gemist, al is het effect vooralsnog niet te merken. Zo liet Verstappen zelf wel weten dat hij qua afstelling al een idee in zijn hoofd had en volgde zaterdagochtend de snelste tijd in de derde vrije training. Het biedt hoop voor de kwalificatie, zo ook bij topadviseur Marko. "We verwachten in ieder geval dat Max met Mercedes kan vechten voor pole. Daarnaast hopen we dat Perez een stap naar voren kan zetten en zich hopelijk bij de eerste vijf kan kwalificeren", aldus Marko in gesprek met de Oostenrijkse ORF.

'Dachten dat ze de auto naar Maranello zouden rijden'

De snelheid van de RB16B lijkt in orde, maar over de betrouwbaarheid bestaan meer twijfels. Zo kwam Perez in Bahrein stil te staan tijdens de opwarmronde, hadden beide coureurs een probleem met het differentieel en moest de Honda-motor in de slotfase iets worden teruggeschroefd. Op het Autdromo Enzo e Dino Ferrari kreeg Verstappen vervolgens te maken met een kapotte aandrijfas. "Maar dat was een relatief klein probleem en kon ook relatief snel worden verhopen, in ieder geval nadat we de auto via vele omwegen terug hadden gekregen."

Over dat laatste aspect valt volgens Marko nog wel iets te zeggen. Zo circuleerden er beelden waarop te zien was de bewuste vrachtwagen - met achterop de RB16B - over de openbare weg reed. "We hebben zelfs eventjes gedacht dat ze de auto naar Maranello zouden brengen", grapt Marko. "Daarna hebben we het euvel snel verholpen. Na die tijd hebben we trouwens nog wel grondige en ook langdurige onderzoeken uitgevoerd om ervoor te zorgen dat we niet nogmaals met dit probleem te maken krijgen." Gevraagd of een herhaling van zetten tijdens de race dan uitgesloten is, luidt het antwoord ook zelfverzekerd. "Absoluut, dat is uitgesloten."

Verstappen moet klasse tonen in lastige omstandigheden

Feit is en blijft dat Verstappen minder trainingstijd heeft gehad dan de rivalen van Mercedes. Voor de snelheid over één ronde hoeft dat nog niet desastreus te zijn, maar Red Bull mist wel belangrijke data van de 'long runs'. Kan dat misschien nog pijn doen op zondagmiddag? "Nou ja, heel bevorderlijk is het niet. Maar ach, aan de andere kant hebben wij met Verstappen een superster in huis. Hij moet nu maar laten zien dat hij ook optimale prestaties kan leveren als de omstandigheden niet zo gunstig zijn", is Marko duidelijk.

