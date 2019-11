Marko: Auto is 'extreem snel', Red Bull kan komende races winnen

"Dit is echt pure waanzin. We hebben zo'n snelle auto en sluiten het weekend dan met zo'n resultaat af", verzucht Helmut Marko in gesprek met Auto, Motor und Sport. "Max was op de harde banden soms twee seconden sneller dan de concurrentie. Met zo'n snelle auto, is dit resultaat zeker frustrerend", wijst hij op de zesde plek van de Nederlander.

Juist doordat de RB15 op het circuit in Mexico-Stad tot leven kwam, had Verstappen volgens Marko iets minder risico in de openingsronde kunnen nemen. Hij had Hamilton op racepace later namelijk wel kunnen verschalken. "Ja, met ons snelheidsvoordeel waarschijnlijk wel." Tegelijkertijd gaat de Britse Mercedes-coureur volgens hem ook niet helemaal vrijuit. Zijn woorden in de persconferentie - Hamilton zei Verstappen altijd extra ruimte te laten - raken volgens Marko kant noch wal. "Dat heeft hij in de eerste bocht in ieder geval niet gedaan. Althans: ik heb niet gezien dat hij ruimte liet."

Mede door het contact met Hamilton en het daaropvolgende uitstapje door het gras, belandde Verstappen achter Valtteri Bottas. De gevolgen daarvan zijn ook bekend, al valt Verstappen dat niet aan te rekenen in de ogen van Marko. "Bottas had zelf beter kunnen opletten. Hij heeft Max volgens mij helemaal niet gezien. De manoeuvre van Max was eigenlijk heel goed, maar het resultaat was jammer genoeg minder." Dat gold in iets mindere mate ook voor teamgenoot Alexander Albon, die naar P5 reed. "Bij hem hebben we een fout met de strategie gemaakt", duidt hij op de tweestopper. "Anders had hij makkelijk naar het podium kunnen rijden."

Dat podium bleef in Mexico-Stad uit, maar daarmee zijn de kansen op eremetaal nog bepaald niet verkeken. De Honda-aangedreven RB15 kwam volgens Marko niet alleen door de hoogte goed tot z'n recht. "Nee, onze auto was in Japan ook al zo sterk. Alleen in de kwalificatie hebben we het toen jammer genoeg laten afweten. In Singapore hebben we het qua afstelling verprutst en in Rusland hadden we de nieuwe benzine niet tot onze beschikking", somt Marko een rijtje teleurstelling op. Als de puzzelstukjes in elkaar vallen, heeft de Oostenrijker nog wel hoge verwachtingen voor de laatste drie races van 2019. "Ik verwacht dat we op de circuits van de aankomende races wel voor de overwinning kunnen rijden, ja."

De eerstvolgende kans komt in Austin, rij alvast een rondje mee over COTA: